Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους για τη δεύτερη μέρα της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague.

«Λαβωμένος» ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στην Τουρκία ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπεσίκτας (28/10, 19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς και οι τρεις ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Θυμίζουμε εκτός είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω της τιμωρίας του.

Στον αντίποδα για τους γηπεδούχους αμφίβολος είναι ο Ακσού, ενώ εκτός είναι οι Τζέφρις και Σισοκό. Μάλιστα τελευταία στιγμή θα κριθεί αν θα παίξουν οι Κορκμάζ και Γουόκερ.

Στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Ανανατολού Εφές, για τους Ισραηλινούς εκτός είναι οι Μπλέιζερ, Ένις και Παλάτιν, ενώ αμφίβολοι οι Μπλατ, Κάρινγκτον, Γκινιάτ και Τιμόρ.

Για τους Τούρκους εκτός είναι ο Κορντινιέ, ο Ντιζίερ, ο Μάικ Τζέιμς και ο Γιώργος Παπαγιάννης, ενώ αμφίβολοι είναι οι Φενεμέν και Καρουτσάου.

Η Βιλερμπάν δεν έχει πολλά προβλήματα ενόψει του αγώνα κόντρα στην Παρτίζαν, καθώς ο Ντοσού-Γιόβο είναι αμφίβολος, ενώ εκτός θα μείνει ο Μπεγκαρίν.

Για τους Σέρβους εκτός είναι οι Μποσνιάκοβιτς, Τζεκίρι και Μαρίνκοβιτς, ενώ αμφίβολοι οι Μπεγκαρίν, Ντανίλοβιτς, Φρανκς και Γουίλις.

Τέλος από τον αγώνα της Βίρτους Μπολόνια κόντρα στη Ζάλγκιρις, για τους γηπεδούχους δεν θα αγωνιστεί ο Μπαλντάσο, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Μπαϊόκι, Καζαρίν κι Φεράρι.

Για την ομάδα του Κάουνας, εκτός είναι ο Μπλάζεβιτς, ο Γκεντράιτις, ο Σιρβίντις και ο Γκος .