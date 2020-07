Μπασκόνια: Free agent o Χένρι (pic)

Η Μπασκόνια έφτασε στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, με τον Πιέρια Χένρι να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.

Πάντως σύμφωνα με το Sportando, ο Αμερικανός γκαρντ πλέον θεωρείται free agent.

Ο Χένρι δέχθηκε πρόταση από τη Μπασκόνια για να ανανεώσει στην ομάδα για τα επόμενα 2 έτη, όμως απάντησε αρνητικά.

Πάντως οι Βάσκοι δεν έχουν σταματήσει την προσπάθεια και προσπαθούν να τον πείσουν. Φέτος στη Euroleague είχε 7.9 πόντους και 3.4 ασίστ ανά ματς.

Pierria Henry as of today is a free agent after he rejected a proposed restructuring of the 2-years and $2M left on the contract with Baskonia, a source told @Sportando and @chemadelucas.

The two sides have resumed talks on a new deal but, as of now, the PG is free agent

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 19, 2020