Η Μπασκόνια παίρνει τον Κάρινγκτον (pic)

BREAKING: Baskonia is signing Khadeen Carrington, a source told @Sportando.

Carrington comes from MHP Riesen Ludwigsburg where he averaged 17.2ppg, 3.9rpg and 3.3apg in Bundesliga

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 18, 2020