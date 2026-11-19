Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον ηγήθηκε της Μπάγερν στη νίκη (100-81) επί της Μπασκόνια για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπάγερν μετά την ήττα στην παράταση από την Ζάλγκιρις στο Κάουνας αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Ουάσινγκτον επιβλήθηκε (100-81) της Μπασκόνια για την 13η αγωνιστική της Euroleague που πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της! Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Γιοχάνες Τίμαν είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Μάριον Μπότσαμπ 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από τους Βάσκους ο Ντι Τζέι Στιούαρτ είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Κόμπι Σίμονς είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όπως και ο Κίναν Καμένιας που τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Μπάγερν πλέον μετράει 4 νίκες και 9 ήττες, ενώ η Μπασκόνια έχει μόλις 1 νίκη και 12 ήττες στο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της.

Μπάγερν-Μπασκόνια: Ο αγώνας

Η Μπάγερν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (29-24 στο 10') με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να δίνει τον τόνο για τους Γερμανούς που είχαν χάσει δυο ημέρες νωρίτερα την ευκαιρία να φύγουν νικητές από το Κάουνας. Η Μπασκόνια προσπαθούσε να βρει ρυθμό με τον Ντι Τζέι Στιούαρτ και τον Κόμπι Σίμονς, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερες λύσεις και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +14 (55-41 στο 20').

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπασκόνια του Βέλιμιρ Περάσοβιτς προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά δεν είχε τις λύσεις και σούταρε με πολύ χαμηλά ποσοστά (24.1%) στα τρίποντα (7/29 συνολικά). Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε η Μπάγερν για να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας (76-65 στο 30') και να φτάσει στη νίκη.

Οι 21 ασίστ για μόλις 8 λάθη και το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα (15/29, 51.7%) αποτέλεσαν τις βασικές σταθερές για την άνετη επικράτηση της γερμανικής ομάδας του Άντον Γκαβέλ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν πολύ εύστοχη η Μπάγερν από τα 6.75 καθώς σούταρε με 51.7% (15/29 τρίποντα) ενώ η Μπασκόνια είχε μόλις 7/29 τρίποντα (24.1%).

MVP O… Ντουέιν Ουάσινγκτον τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22:09 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Γιοχάνες Τίμαν (15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Μάριον Μπότσαμπ (14 πόντους, 7 ριμπάουντ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κόμπι Σίμονς (16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και ο Κίναν Καμένιας (16 πόντους, 13 ριμπάουντ) ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με το ίδιο PIR (25).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ρόκας Γιοκουμπάϊτις είχε 4 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 17:18 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η Μπάγερν είχε 21 ασίστ για μόλις 8 λάθη, ενώ η Μπασκόνια είχε 17 ασίστ για 10 λάθη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-24, 55-41, 76-65, 100-81.



FC Bayern Munich 2FG 3FG FT REB BLK FOULS Head coach: Anton Gavel MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- # Players 1 O. Da Silva 15:02 8 3/4 75.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2 3 5 3 1 1 1 0 3 1 14 3 M. Beauchamp * 25:56 14 3/7 42.9% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 1 6 7 0 0 0 1 0 1 2 18 4 D. Washington 22:09 23 4/5 80.0% 4/8 50.0% 3/4 75.0% 1 6 7 2 0 0 0 0 0 7 33 5 N. Giffey 11:24 3 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7 J. Voigtmann * 19:41 9 0/2 0.0% 3/3 100.0% 0/0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 1 3 2 9 8 T. Jensen 04:17 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 J. Jessup 19:05 13 2/4 50.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 10 11 V. Lucic 15:07 3 0/3 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 1 13 A. Obst * 28:01 6 0/2 0.0% 1/5 20.0% 3/3 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 4 21 J. Hollatz 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 R. Jokubaitis * 17:18 4 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 6 0 4 0 0 3 2 4 32 J. Thiemann * 22:00 15 7/9 77.8% 0/2 0.0% 1/3 33.3% 1 3 4 2 0 0 0 1 3 2 13 Team 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL 200:00 100 22/43 51.2% 15/29 51.7% 11/14 78.6% 12 27 39 21 3 8 2 4 19 17 113