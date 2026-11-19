Μπάγερν-Μπασκόνια 100-81: Εύκολη δουλειά με Ουάσινγκτον
Η Μπάγερν μετά την ήττα στην παράταση από την Ζάλγκιρις στο Κάουνας αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Ντουέιν Ουάσινγκτον επιβλήθηκε (100-81) της Μπασκόνια για την 13η αγωνιστική της Euroleague που πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της! Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Γιοχάνες Τίμαν είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Μάριον Μπότσαμπ 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από τους Βάσκους ο Ντι Τζέι Στιούαρτ είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Κόμπι Σίμονς είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όπως και ο Κίναν Καμένιας που τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Μπάγερν πλέον μετράει 4 νίκες και 9 ήττες, ενώ η Μπασκόνια έχει μόλις 1 νίκη και 12 ήττες στο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της.
Μπάγερν-Μπασκόνια: Ο αγώνας
Η Μπάγερν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (29-24 στο 10') με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να δίνει τον τόνο για τους Γερμανούς που είχαν χάσει δυο ημέρες νωρίτερα την ευκαιρία να φύγουν νικητές από το Κάουνας. Η Μπασκόνια προσπαθούσε να βρει ρυθμό με τον Ντι Τζέι Στιούαρτ και τον Κόμπι Σίμονς, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερες λύσεις και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +14 (55-41 στο 20').
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Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπασκόνια του Βέλιμιρ Περάσοβιτς προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά δεν είχε τις λύσεις και σούταρε με πολύ χαμηλά ποσοστά (24.1%) στα τρίποντα (7/29 συνολικά). Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε η Μπάγερν για να διατηρήσει μια απόσταση ασφαλείας (76-65 στο 30') και να φτάσει στη νίκη.
Οι 21 ασίστ για μόλις 8 λάθη και το υψηλό ποσοστό στα τρίποντα (15/29, 51.7%) αποτέλεσαν τις βασικές σταθερές για την άνετη επικράτηση της γερμανικής ομάδας του Άντον Γκαβέλ.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ήταν πολύ εύστοχη η Μπάγερν από τα 6.75 καθώς σούταρε με 51.7% (15/29 τρίποντα) ενώ η Μπασκόνια είχε μόλις 7/29 τρίποντα (24.1%).
MVP O… Ντουέιν Ουάσινγκτον τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22:09 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Γιοχάνες Τίμαν (15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Μάριον Μπότσαμπ (14 πόντους, 7 ριμπάουντ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κόμπι Σίμονς (16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και ο Κίναν Καμένιας (16 πόντους, 13 ριμπάουντ) ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με το ίδιο PIR (25).
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ρόκας Γιοκουμπάϊτις είχε 4 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 17:18 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η Μπάγερν είχε 21 ασίστ για μόλις 8 λάθη, ενώ η Μπασκόνια είχε 17 ασίστ για 10 λάθη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-24, 55-41, 76-65, 100-81.
|FC Bayern Munich
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|Head coach: Anton Gavel
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|1
|O. Da Silva
|15:02
|8
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|3
|5
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|1
|14
|3
|M. Beauchamp *
|25:56
|14
|3/7
|42.9%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|1
|6
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|18
|4
|D. Washington
|22:09
|23
|4/5
|80.0%
|4/8
|50.0%
|3/4
|75.0%
|1
|6
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|33
|5
|N. Giffey
|11:24
|3
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|7
|J. Voigtmann *
|19:41
|9
|0/2
|0.0%
|3/3
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|9
|8
|T. Jensen
|04:17
|2
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|10
|J. Jessup
|19:05
|13
|2/4
|50.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|10
|11
|V. Lucic
|15:07
|3
|0/3
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|13
|A. Obst *
|28:01
|6
|0/2
|0.0%
|1/5
|20.0%
|3/3
|100.0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|4
|21
|J. Hollatz
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|R. Jokubaitis *
|17:18
|4
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|6
|0
|4
|0
|0
|3
|2
|4
|32
|J. Thiemann *
|22:00
|15
|7/9
|77.8%
|0/2
|0.0%
|1/3
|33.3%
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|2
|13
|Team
|6
|0
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|100
|22/43
|51.2%
|15/29
|51.7%
|11/14
|78.6%
|12
|27
|39
|21
|3
|8
|2
|4
|19
|17
|113
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|FOULS
|Head coach: Velimir Perasovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|1
|A. Lawson *
|30:10
|8
|1/4
|25.0%
|2/9
|22.2%
|0/2
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|-1
|2
|K. Simmons *
|25:22
|16
|6/6
|100.0%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100.0%
|0
|4
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|25
|3
|D. Stewart *
|27:37
|17
|6/9
|66.7%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100.0%
|4
|3
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|20
|5
|C. Duarte
|13:57
|7
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|1
|1
|3
|8
|6
|S. Joksimovic
|11:11
|3
|0/2
|0.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-1
|7
|R. Kurucs *
|30:20
|9
|4/4
|100.0%
|0/2
|0.0%
|1/2
|50.0%
|3
|2
|5
|3
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|10
|M. Spagnolo
|02:14
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|12
|D. Baugh
|12:28
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|13
|P. Souza
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|T. Alves De Souza
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|C. Frisch
|16:30
|5
|1/2
|50.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|3
|34
|K. Kamenjas *
|30:11
|16
|8/11
|72.7%
|0/0
|0.0%
|0/4
|0.0%
|4
|9
|13
|1
|2
|1
|1
|1
|3
|4
|25
|Team
|1
|2
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|81
|27/43
|62.8%
|7/29
|24.1%
|6/14
|42.9%
|13
|24
|37
|17
|5
|10
|4
|2
|16
|19
|89
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