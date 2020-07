Μόλις μια ώρα μετά την ανακοίνωση της Ζαλγκίρις πως ο 26χρονος Αμερικανός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Κάουνας, η Αρμάνι Μιλάνο τον ανακοίνωσε.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα φορέσει την φανέλα της ιταλικής ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία που έχω να έρθω στην πόλη του Μιλάνο και να αρχίσω δουλειά σε έναν τόσο εκπληκτικό σύλλογο, δίπλα σε σπουδαίους παίκτες και προπονητές. Είμαι έτοιμος να πιάσω δουλειά, να βάλω υψηλούς στόχους και να κάνω ό,τι χρειαστεί για να νικήσω», είπε ο Ζακ ΛεΝτέι.

Ο general manager, Χρήστος Σταυρόπουλος, πρόσθεσε πως «ο Ζακ είναι ένας ευέλικτος, αθλητικός παίκτης, γεμάτος ενέργεια, είναι νέος, αλλά έχει δοκιμαστεί ήδη στην Euroleague. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μέρος της οικογένειάς μας».

È il giorno di LeDay all’Olimpia: “Mi porrò obiettivi importanti e farò quello che serve per vincere” https://t.co/P07ZgjPKoW

It’s LeDay’s day in Milan: “I’m ready to work, set high goals and do whatever it takes to win” https://t.co/ZF7CgbQs8U#insieme #WelcomeZach pic.twitter.com/uAN13jpQOc

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 13, 2020