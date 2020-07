Ο Αμερικανός γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι το 2021 αλλά όπως ανέφερε και ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας είναι πολύ πιθανόν να αναχωρήσει για το ΝΒΑ!

Μάλιστα εξήγησε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ενώ αναφέρει επίσης, ότι στη Ζάλγκιρις υπάρχει αισιοδοξία για την παραμονή του παίκτη στο Κάουνας.

One of the most improved Euroleague players Thomas Walkup is weighing his NBA options, I'm told. Per sources, there is NBA interest, but Zalgiris hopes he'll stay in Kaunas for the next season. Walkup is under the contract with Zalgiris till 2021.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 13, 2020