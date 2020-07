«Η Μακάμπι μπορεί να μην κρατήσει τον Ντόρσεϊ» (pics)

Το πρωτάθλημα στο Ισραήλ έχει επανεκκινήσει και οι ομάδες του διεκδικούν τον τίτλο της σεζόν 2019-20. Ωστόσο, με τον κορονοϊό να έχει πλήξει σοβαρά την χώρα, φέρνοντας οικονομική κρίση, κανείς δεν ξέρει πως θα κινηθούν οι σύλλογοι την επόμενη σεζόν.

Η «Walla Sport» έδωσε, πάντως, μια εικόνα από το τι ενδέχεται να κάνει η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου και αναφέρει:

«Αβεβαιότητα στην Μακάμπι την επόμενη σεζόν. Η ομάδα μπορεί να μην κάνει χρήση της οψιόν του συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά ενδιαφέρεται να συνεχίσει ο Ελάιζα Μπράιαντ. Ο Τζέικ Κοέν και ο Τζον Ντιμπαρτολομέο σκέφτονται να πάνε στην Ευρώπη, ενώ ο Έινταν Άλμπερ, που είχε δοθεί δανεικός, θα γυρίσει».

Uncertainty at Maccabi Tel Aviv for next season. The club may not pick up option on Tyler Dorsey's contract but are interested in Elijah Bryant continuing. Jake Cohen & John Dibartolomeo are considering to head to Europe while Eidan Alber will return from loan reports @Orshkedy https://t.co/d5TgjvPZcI

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) July 7, 2020