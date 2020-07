Ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε το Eurobasket 2017 με την Σλοβενία έχοντας προπονητή τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς συνεργάστηκε στους Κινγκς με τον Σέρβο προπονητή.

Οι δύο γκαρντ δεν έχασαν την ευκαιρία να αποθεώσουν την Φενέρμπαχτσε για την επιλογή που έκανε ως προς τον αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Good luck Igor! Wish you nothing but best with @FBBasketbol https://t.co/cQxvGakc84

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) July 4, 2020