Εφές: Ανανεώνει ο Σίνγκλετον! (pic)

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αποκτήθηκε πέρσι από την Αναντολού Εφές, μετρώντας 7.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 28 συμμετοχές πριν από την οριστική διακοπή της EuroLeague λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Emiliano Carchia του Sportando, ο Σίνγκλετον και η Αναντολού Εφές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα τρία χρόνια!

Έτσι ο πρώην άσος της Λοκομοτίβ Κουμπάν, της Μπαρτσελόνα και του Παναθηναϊκού θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ψηλούς στην Ευρώπη.

Chris Singleton and Anadolu Efes Istanbul are nearing agreement on a 3 year deal to make him one of the higher paid front court players in Euroleague, a Turkish source told @Sportando.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 3, 2020