Ζαλγκίρις - Σάρας: Tα καλύτερα του... ταξιδιού μέχρι το Final 4! (vid)

Μετά από όμορφες στιγμές στη Ζαλγκίρις, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα είναι πλέον προπονητής της Μπαρτσελόνα, επιστρέφοντας μετά το 2003 στη Βαρκελώνη.

Η Euroleague έφτιαξε video για τον Λιθουανό και τη μαγική πορεία της ομάδας του Κάουνας μέχρι το Final 4 του 2018.

Δείτε το video

Some of the BEST PLAYS from the memorable @bczalgiris run to the Final Four under Sarunas Jasikevicius!

'Energy Moves' @ENEOSMotorOils #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/KcHVsAGaA4

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 2, 2020