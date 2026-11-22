«Ασταμάτητη» ήταν η Ζάλγκιρις, αφού επικράτησε με 123-94 της Λιετκάμπελις, βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Αντέδρασε και ξέσπασε η Ζάλγκιρις μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Μασιούλις επικράτησε εκτός έδρας με 123-94, πετυχαίνοντας την 11η νίκη της στο λιθουανικό πρωτάθλημα και διατήρησε το αήττητο.

Έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της και σκοράροντας περίπου 30 πόντους, ανά δεκάλεπτο δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στην αντίπαλό της και μπόρεσε να πανηγυρίσει το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπλάζεβιτς με 21 πόντους κσι 8 ριμπάουντ, ενώ ο Γκριγκόνις πέτυχε 8π.

Ο Κίναν Έβανς αγωνίστηκε για 17 λεπτά και σκόραρε 2 πόντους, έχοντας και 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πλέον η Ζάλγκιρις στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (25/11, 21:45), για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 27-33, 46-61, 76-92, 94-123