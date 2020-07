Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος εντυπωσίασε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια!

Ο Αμερικανός γκαρντ που κατέκτησε και το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς, μέτρησε τη φετινή σεζόν 11,1 πόντους, 2,4 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ στα ματς της EuroLeague.

Jordan Loyd pens a deal and officially become a new player of BC Crvena zvezda mts Belgrade!

Welcome to red and white family, @mrjloyd! #TogetherWeStand #kkcz #CrvenoBelaPorodica #CrvenazvezdaRepublika | #GameON @EuroLeague @ABA_League pic.twitter.com/1vxyz4SWJt

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) July 1, 2020