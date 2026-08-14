Φώτης Ιωαννίδης: Γκολ και ασίστ για τη Σπόρτινγκ πριν το ημίχρονο
Φέτος -θα- είναι η χρονιά του! Τρομερό ξεκίνημα για τον Φώτη Ιωαννίδη στο εντός έδρας ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Γκιμαράες, καθώς πρώτα σέρβιρε το 1-0 στον Γκονσάλβες στο ένατο λεπτό και εν συνεχεία έκανε το 2-0 για την ομάδα με ωραία προσπάθεια και τελείωμα από κοντά στο 22'! Μάλιστα, στο 41' μέτρησε μία ακόμη ασίστ, βρίσκοντας τον Αλτιμίρα για το 3-0. Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας φορ είχε βρει δίχτυα και στην πρεμιέρα της Primeira Liga ενάντια στην Εστρέλα Αμαδόρα.
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