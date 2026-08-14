Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης συστήθηκε εντυπωσιακά στην Τουρκία, αφού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ισοφάρισε με τρομερό σουτ για την Τζορούμ κόντρα στη Γαλατάσαραϊ.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Τουρκία! Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος άλλωστε, ο πρώην εξτρέμ της Χαρτς συστήθηκε στους γείτονες με τρομερή γκολάρα απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Στο 59΄συγκεκριμένα και με το σκορ 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο Κυζιρίδης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με άπιαστη οβίδα ισοφάρισε για την Τζορούμ για το 1-1, ανοίγοντας λογαριασμό στο πρωτάθλημα.