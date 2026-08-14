Κυζιρίδης: Τρομερό γκολ στην Τουρκία κόντρα στη Γαλατάσαραϊ (vid)
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης δεν άργησε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Τουρκία! Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος άλλωστε, ο πρώην εξτρέμ της Χαρτς συστήθηκε στους γείτονες με τρομερή γκολάρα απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Στο 59΄συγκεκριμένα και με το σκορ 1-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο Κυζιρίδης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με άπιαστη οβίδα ισοφάρισε για την Τζορούμ για το 1-1, ανοίγοντας λογαριασμό στο πρωτάθλημα.
🚨 Alexandros Kyziridis what a goal !!!— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 14, 2026
🇹🇷 Galatasaray 1-1 Çorum 🇹🇷pic.twitter.com/GfECkiTffR
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