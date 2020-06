«Προχωρημένες συζητήσεις Σάρας - Φενέρ» (pic)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτέλεσε παρελθόν μετά από επτά χρόνια από την Φενέρμπαχτσε και τώρα οι άνθρωποί της αναζητούν τον διάδοχό του.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ούρμπονας, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φαίνεται πως είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την τουρκική ομάδα.

Επίσης, σημειώνει πως ο ίδιος περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς, αν η Μπαρτσελόνα δεν πιάσει το στόχο της, δηλαδή να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενδέχεται να αναλάβει τον πάγκο της.

Τονίζεται, δε, πως οι πιθανότητες να αποχωρήσει από την Ζαλγκίρις Κάουνας είναι υψηλότερες από το αναμενόμενο.

Ok, so this is what I've heard about Sarunas Jasikevicius situation recently:

- Saras is in advanced talks with Fenerbahce.

- However, he is waiting for ACB season-ending, because if Barca fails, he might get the job.

- Chances of him leaving Zalgiris are higher than expected.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 25, 2020