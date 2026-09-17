Γκαργκζντάι - Ζάλγκιρις 77-98: Νικηφόρα πρεμιέρα στο ντεμπούτο του Βαλαντσιούνας
Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα LKL έκανε η ομάδα του Τόμας Μασιούλις καθώς δεν είχε πρόβλημα να περάσει με χαρακτηριστική ευκολία από την κομητεία της Κλαϊπέντα.
Το τελικό 77-98 «μαρτυράει» τα όσα συνέβησαν μέσα τις τέσσερις γραμμές όπου φυσικά τα περισσότερα φώτα είχαν στραφεί πάνω στον Γιόνας Βαλαντσιούνας.
Ο 34χρονος σέντερ έπαιξε «σβηστά» και σε κάτι λιγότερο από 22 λεπτά συμμετοχής είχε 14 πόντους με 6/7 δίποντα και 2/5 βολές. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Στέρλινγκ Μπράουν ο οποίος πέτυχε 15 πόντους σε 19:36 έχοντας 3/5 δίποντα και 3/5 τρίποντα.
«Διψήφιοι» για τους παίκτες της Ζάλγκιρις ήταν επίσης οι Σλέβα (11π., 2/5τρ.) και Έντουαρντς (10π.) ενώ ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάριους Γκριγκόνις, αγωνίστηκε 17:27 και σε αυτό το διάστημα πέτυχε 8 πόντους με 1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα και 3/3 βολές.
Επίσης σκόραραν οι Μπλάζεβιτς (8π.), Μπουτκέβιτσους (8π.), Γουίλιαμς-Γκος (7π.), Τουμπέλις (6π.), Ουλάνοβας (6π.) Γκεντράιτις (3π.), Λο (2π.)
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 37-44, 57-72, 77-98.
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