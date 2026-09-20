Νεπτούνας - Ζάλγκιρις 69-93: Εύκολα το 2/2, τι έκαναν Βαλαντσιούνας και Γκριγκόνις
Το 2/2 στο λιθουανικό πρωτάθλημα έκανε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 93-69 της Νεπτούνας.
Η ομάδα του Κάουνας είχε τον έλεγχο καθόλη της διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει σε μία άνετη νίκη.
Ο Μπλάζεβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους νικητές, έχοντας 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Βαλαντσιούνας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12π και 7 ριμπαόυντ. Στα... χαμηλά έμεινε ο Μάριους Γκριγκόνις, έχοντας μόλις 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 34-40, 51-61, 69-93
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