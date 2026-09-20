Η Ζάλγκιρις επικράτησε εύκολα της Νεπτούνας με 93-69 εκτός έδρας και έκανε το 2/2 στο λιθουανικό πρωτάθλημα.

Το 2/2 στο λιθουανικό πρωτάθλημα έκανε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 93-69 της Νεπτούνας.

Η ομάδα του Κάουνας είχε τον έλεγχο καθόλη της διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να φτάσει σε μία άνετη νίκη.

Ο Μπλάζεβιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους νικητές, έχοντας 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Βαλαντσιούνας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12π και 7 ριμπαόυντ. Στα... χαμηλά έμεινε ο Μάριους Γκριγκόνις, έχοντας μόλις 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 34-40, 51-61, 69-93