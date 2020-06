Ο μέχρι πρότινος γκαρντ του Παναθηναϊκού κι ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είναι οι πρωταγωνιστές στο πρόσφατο βίντεο της διοργανώτρια Αρχής.

Αφορμή είναι η καλή τους άμυνα και τα κλεψίματα με τα οποία γεμίζουν την στατιστική τους.

Δείτε τους Νικ Καλάθη και Κώστα Παπανικολάου εν δράσει...

Lock your doors!@Nick_Calathes15 and Kostas Papanikolaou are about

'Head To Head' | #EUROLEAGUEUNITED | @StubHub pic.twitter.com/Bl8mQ1fiOv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 17, 2020