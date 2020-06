Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού τελείωσε τη σεζόν 2017-18, έχοντας 13.7 στο PIR.

Αυτή η επίδοση ήταν η κορυφαία για παίκτη των... ερυθρόλευκων.

Θυμηθείτε μερικές από τις κορυφαίες σιτγμές του Πρίντεζη εκείνη τη χρονιά.

Georgios Printezis had a stellar 17/18 season averaging 13.7 PIR per game the highest for @olympiacosbc

Check out his memorable highlights here!

— Turkish Airlines EuroLeague(@EuroLeague) June 14, 2020