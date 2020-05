Ο Ολυμπιακός, το όραμα που έφερε ο Μπαρτζώκας κι ένας στίχος των Pearl Jam

Μεγάλωσα με τα μουσικά μου ακούσματα να προέρχονται από την περιοχή του Σιάτλ και την περίφημη «grunge music».

Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου μουσικόφιλο. Δεν είναι καθημερινό συστατικό της ζωής μου, εκτός κι αν έχει να κάνει με τον Έντι Βέντερ.

Ο τραγουδιστής των Pearl Jam έχει μία απροσδιόριστη φωνή η οποία δεν σου αρέσει απλά...

Στο φινάλε του «Last Dance» ακούγεται το «Present Day». Εδώ και μια εβδομάδα έχω φάει κόλλημα.

Σήμερα λοιπόν άκουσα το «Inside Job» και σκέφτηκα τον Ολυμπιακό!

Επιτέλους αρχίσατε να αποκτάτε μία σύνδεση με το τι στο καλό θέλω να πω...

Κάποια στιγμή ένας στίχος αναφέρει, «On my knees to rise and fix my broken soul».

Δηλαδή «στέκομαι στα γόνατα ώστε να σηκωθώ και να διορθώσω την χαλασμένη μου ψυχή».

Ε, ο Ολυμπιακός δηλαδή. Αυτό ακριβώς.

Μία ομάδα που στην πιο ιστορική σεζόν της Euroleague λόγω του φινάλε της και μόνο, παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Μία ομάδα που δεν είχε απλά χαλασμένη ψυχή, αλλά πολλά ακόμη χαλασμένα στοιχεία. Στοιχεία που σε καμία περίπτωση δεν ταίριαζαν σε όσα μας είχε συνηθίσει αυτός ο οργανισμός.

Το αρχικό ρόστερ ήταν επιεικώς απαράδεκτο.

Είδαμε τρεις διαφορετικούς προπονητές.

Είδαμε 11 ξένους να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

Είδαμε να παρατάνε την προσπάθεια εν μέσω παιχνιδιού.

Είδαμε ένα μπάχαλο στο παρκέ μέχρι και την έλευση του Μπαρτζώκα.

Και τι δεν είδαμε...

Σε αυτή τη σεζόν μπήκε παύλα και δεν θα καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, αλλά δε γίνεται να κρύψουμε και την αλήθεια.

Ο Ολυμπιακός ήταν η πιο ξενέρωτη ομάδα των τελευταίων ετών και δεν το λέω αναφορικά με τα αποτελέσματα.

Σιγά, δεν είναι υποχρεωτικό κάθε σεζόν να νικάς.

Ήταν ξενέρωτη γιατί ήταν ένα σύνολο που δεν πρέσβευε το παραμικρό.

ΤΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

Φυσικά τον Βασίλη Σπανούλη να ανεβαίνει στο θρόνο του κορυφαίου σκόρερ.

Τον Γιώργο Πρίντεζη να γίνεται τρίτος σκόρερ στην Λίγκα.

Το όραμα που έδωσε στην ομάδα ο Μπαρτζώκας.

Αυτό το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό. Αν δεν υπάρχει όραμα δεν μπορείς να κάνεις βήμα μπροστά και στον Ολυμπιακό έψαχναν έναν τρόπο να «αφυπνιστούν» και να «αφυπνίσουν» τον κόσμο τους.

Με την υπογραφή του Έλληνα coach και με τη νίκη στο ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού (με πρωταγωνιστή τον ΜακΚίσικ, επιλογή του προπονητή) ο κόσμος άλλαξε διάθεση, απέκτησε πίστη πως κάτι αλλάζει και διάθεση να δει την αγαπημένη του ομάδα.

Εκεί που τον Δεκέμβριο άλλαζες κανάλι ή πήγαινες για μπύρα, τον Φεβρουάριο κάθισε κι είδε με ζήλο το Ολυμπιακός – Βιλερμπάν.

Με όπλο αυτό το όραμα ο Ολυμπιακός την επόμενη σεζόν την οποία έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει εδώ και μήνες θα προσπαθήσει «να σταθεί στα γόνατά του ώστε να σηκωθεί και να διορθώσει την χαλασμένη του ψυχή» που λέει κι ο Έντι.

ΥΓ: Πολύ σωστά ακυρώθηκε η Euroleague.

ΥΓ 2: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβείς διαλόγους στην τηλεδιάσκεψη της Euroleague. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ μου πάντως, είναι πως δεν έχει και πολύ άδικο σε όσα ζήτησε να μάθει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ασχέτως αν ενδεχομένως να χάνει το δίκιο με τον τρόπο του, το πλέον λογικό είναι να θέλουν να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ορισμένα οικονομικά δεδομένα.

Έστω μέχρι ενός σημείου. Δεν είπε κανείς να μάθουν τι θα συμβεί τον Ιανουάριο του 2021. Αυτό δεν το ξέρει ούτε ο Θεός.

ΥΓ 3: Αφού αναφέρθηκα στον Έντι Βέντερ, δείτε την ταινία «Into the Wild». Αληθινή ιστορία και ίσως το ωραιότερο soundtrack.