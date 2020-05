Σαν σήμερα: Η EuroLeague της Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό (vid)

Η «Βασίλισσα» των Νοτσιόνι, Ροντρίγκεθ, Γιουλ, Ρίβερς, Ματσιούλις και του δικού μας, Γιάννη Μπουρούση έπαιζε εντός έδρας κι επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 78-59.

Οι Πειραιώτες τα έδωσαν όλα στον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, πληρώνοντας επίσης την αστοχία τους (5/23 τρίποντα, 12/26 βολές) και τα πολλά χαμένα ριμπάουντ (40-25).

Ήταν το ένατο Κύπελλο Πρωταθλητριών – EuroLeague για τη Ρεάλ που είχε ως MVP τον Τζέισι Κάρολ (16π., 4/5 τρίποντα).

