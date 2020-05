Ρεάλ: Ο εξαιρετικός σουτέρ κύριος... Κοζέρ (vid)

Ο Γάλλος πλέι μέικερ σούταρε με ποσοστό 47% στα τρίποντα και ήταν μέσα στους 10 πιο εύστοχους παίκτες της διοργάνωσης.

Στα 25 ματς που αγωνίστηκε φέτος είχε κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 1,5 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ σουτάροντας επίσης και με το εξαιρετικό 61% στα δίποντα.

Δείτε το βίντεο της EuroLeague

Dialled IN!@FCauseur1 is shooting at 47% from behind-the-arc this season!



'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/KDNuMHiZCY

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) May 10, 2020