Όταν ο Καμπάτσο μαγεύει με τις ασίστ του! (vid)

Ο... μάγος της Ρεάλ δεν σταματά ποτέ να αφήνει τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό.

Ο Φακούντο Καμπάτσο έχει μοιράσει αμέτρητες φοβερές ασίστ φέτος και η Euroleague δημιούργησε video με τις καλύτερες.

skill;

the ability to do something well; expertise.

When you think of the word skill, few spring to mind more than @facucampazzo, check out some of his most skillful plays here!

'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/7Rdi9afwEU

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2020