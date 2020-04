«Η Ρεάλ θα στραφεί στον Καλάθη αν φύγει ο Καμπάτσο»! (pic)

Το ενδεχόμενο ο Φακούντο Καμπάτσο να… πάρει το ταλέντο του και να μετακομίσει στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο ΝΒΑ ήλθε σήμερα (29/4) στο προσκήνιο, με τους Ντάλας Μάβερικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς να φέρονται ως οι ενδιαφερόμενοι για τον Αργεντινό γκαρντ.

Ο ίδιος παραδέχθηκε παλαιότερα ότι το προηγούμενο διάστημα είχε εμμονή με το ΝΒΑ («ήμουν αγχωμένος σχετικά με το αν θα πάω ή όχι») κι εν συνεχεία ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα, εξηγώντας πως «πλέον παίζω στο καλύτερο κλαμπ του κόσμου και νιώθω πολύ άνετα». Το περασμένο καλοκαίρι οι «blancos» φρόντισαν να τον δεσμεύσουν με πολυετές συμβόλαιο…

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα από το Ισραήλ αναφέρει πως η Ρεάλ θα στραφεί στον Νικ Καλάθη αν τελικά ο Καμπάτσο αποχωρήσει για το ΝΒΑ! Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» ως το 2021 ενώ η περίπτωση του συνδέθηκε πρόσφατα με την ΤΣΣΚΑ.

Should Facundo Campazzo head to the Spurs or the Mavericks, Real Madrid will be targeting Nick Calathes per source. https://t.co/0jAqRW2I5P

