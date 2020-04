Αρμάνι: Το top-10 των ασίστ του… μάγου Ροντρίγκεθ! (vid)

O Ισπανός γκαρντ έχει μετατρέψει τις ασίστ σε… επιστήμη και η Αρμάνι Μιλάνο δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παρεμπιπτόντως, ο Ροντρίγκεθ έχει μοιράσει 1.244 ασίστ στην καριέρα του, έχοντας 4.75 μ.ό.

Sergio Rodríguez | TOP 10 Assists

Sergio Rodriguez vanta 1.244 assist in carriera.

Ha una media di 4.75 assist per gara in carriera e il suo record è di 13 assist in una singola gara#insieme #Top10 #Assists #Chacho@SergioRodriguez pic.twitter.com/jdo2hM7My1

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) April 14, 2020