Ο Αργεντινός γκαρντ είχε ουκ ολίγες «μαγικές στιγμές» στα παιχνίδια της διοργάνωσης, κερδίζοντας πολλές φορές μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες φάσεις της χρονιάς.

Δείτε το σχετικό βίντεο της EuroLeague.

Some @facucampazzo assists to brighten up your day...



'Energy Moves' I #EUROLEAGUEUNITED I @ENEOSMotorOils pic.twitter.com/HhQMWOlS03

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2020