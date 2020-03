Ολυμπιακός: Όταν... διέλυσε τη Σιένα με 48 πόντους διαφορά στα playoffs! (vid)

Πριν από 9 χρόνια ο Ολυμπιακός ζούσε ένα από τα πιο ονειρικά βράδια στη Euroleague.

Οι Πειραιώτες σκόρπισαν τη Σιένα με 89-41 στο Game 1 των playoffs. Mάλιστα είχε κάνει και ρεκόρ στα ριμπάουντ, αφού είχε μαζέψει 55 (17 επιθετικά και 38 αμυντικά).

Πάντως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για την ελληνική ομάδα, η οποία αποκλείστηκε από τους Ιταλούς.

Δείτε τι είχε γίνει στο Game 1

#OnThisDay in 2011@olympiacosbc set the record for rebounds in Game 1 of its playoff series#GameON pic.twitter.com/aLeJwjBWTh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 22, 2020