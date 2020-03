Κορονοϊός: Η Μπαρτσελόνα σταματάει τις προπονήσεις (pic)

Η EuroLeague και η Liga Endesa κατέβασαν ρολά λόγω της έξαρσης του Covid-19 και οι Καταλανοί ενημέρωσαν ότι αναστέλλονται οι προπονήσεις μέχρι νεοτέρας.

Ανακοίνωσαν μάλιστα πως οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς θα λάβουν ατομικό πρόγραμμα μέχρι την επανέναρξη των επίσημων δραστηριοτήτων στο ισπανικό πρωτάθλημα και την EuroLeague.

The @FCBbasket team has suspended all training activity until further notice. This weekend, the players will receive a personalized training program until the return of team workouts. pic.twitter.com/VgjpZA8K4M

— Barça Basket (@FCBbasket) March 13, 2020