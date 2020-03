Μακάμπι: Ήθελε Μοτιεγιούνας! (pic)

Ο Λιθουανός σέντερ αγωνίζεται στους Σανγκάη Σαρκς και όπως ανέφερε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός είχε μπει στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί φαίνεται πώς είχαν βολιδοσκοπήσει τον Μοτιεγιούνας για τον είχαν εκφράσει ενδιαφέρον και ομάδες του ΝΒΑ όπως είναι οι Φοίνιξ Σανς και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς!

Donatas Motiejunas got calls from Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves and Maccabi Tel Aviv during the break of CBA season, local radio station ZIP FM quotes the Shanghai Sharks big man.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) March 10, 2020