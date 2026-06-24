Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι: Ο Γιανάι δεν έδωσε το χέρι του σε κανέναν από την ομάδα του Κάτας

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι: Ο Γιανάι δεν έδωσε το χέρι του σε κανέναν από την ομάδα του Κάτας

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Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι δεν έδωσε το χέρι του σε κανέναν από την αποστολή της Μακάμπι, μετά τη νίκη της ομάδας του Κάτας

Πρωτόγνωρα πράγματα συνέβησαν μετά το τέλος του ισραηλινού πρωταθλήματος, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι να μην δίνει το χέρι του στους παίκτες της Μακάμπι.

Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ, αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει χειραψία με όλους από την ομάδα του Κάτας, που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν.

Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών είναι μεγάλη, καθώς ο Γιανάι υποστήριξε πως υπήρξε διαφθορά στους τελικούς, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα, συνεχίστηκε η ένταση και στα social media.

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Δείτε το βίντεο:

 
@Photo credits: x_sport5
     

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