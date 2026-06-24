Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι: Ο Γιανάι δεν έδωσε το χέρι του σε κανέναν από την ομάδα του Κάτας
Πρωτόγνωρα πράγματα συνέβησαν μετά το τέλος του ισραηλινού πρωταθλήματος, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι να μην δίνει το χέρι του στους παίκτες της Μακάμπι.
Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ, αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει χειραψία με όλους από την ομάδα του Κάτας, που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν.
Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών είναι μεγάλη, καθώς ο Γιανάι υποστήριξε πως υπήρξε διαφθορά στους τελικούς, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα, συνεχίστηκε η ένταση και στα social media.
Δείτε το βίντεο:
עופר ינאי לא לוחץ ידיים❌— Sport5 (@sport5il) June 24, 2026
מה שהוביל לעימות בסיום המשחק בין מכבי להפועל ת"א😳 pic.twitter.com/85XqNZh6aq
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