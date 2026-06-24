Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλησε να «πικάρει» τον Όφερ Γιανάι, δημοσιεύοντας ανάρτηση με ρολόι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Όφερ Γιανάι θέλοντας να δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ, είχε ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση κατάκτησης του ισραηλινού πρωταθλήματος, θα τους πρόσφερε ρολόγια αξίας 50.000 ευρώ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του 58ου πρωταθλήματος, ανάρτησε φωτογραφία στο x, ένα χρυσό ρολόι, θέλοντας να... πικάρει τον ιδιοκτήτη της Χάποελ. Ο ίδιος απάντηση κάτω από τη δημοσίευση, γράφοντας: «Είναι η ώρα να "καθαρίσουμε" το ισραηλινό μπάσκετ».

Μάλιστα με απάντησή του σε χρήστη του x, άφησε τις υπόνοιές του για τη διαιτησία, γράφοντας πως η ομάδα του έπαιζε πέντε εναντίον οκτώ.

Στις δηλώσεις του τόνισε:

«Αυτή είναι μια βραδιά που έχει όλα τα υπέροχα και όλα τα τρομερά χαρακτηριστικά του ισραηλινού μπάσκετ. Το υπέροχο είναι μια σπουδαία σειρά playoffs, δύο ομάδες της Ευρωλίγκας που ανταγωνίζονται, μια μάχη μυαλού και ταλέντου. Το τρομερό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια των playoffs αντιμετωπίσαμε μια κόντρα από θεσμούς που υποτίθεται ότι είναι αντικειμενικοί. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ο ανταγωνισμός στο Ισραήλ δεν είναι ισότιμος. Όταν ο Άμι Μπίτον ( GM Μακάμπι) στέκεται όλο το παιχνίδι και δίνει οδηγίες στους διαιτητές σαν να εργάζονται για αυτόν - είναι τρομερό. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ανταγωνισμός εδώ είναι ισότιμος. Μόλις συμβεί αυτό, όποιος κερδίσει θα μπορεί να είναι περήφανος και όποιος χάσει θα μπορεί να πει "Έχασα για το μπάσκετ και όχι για άλλα πράγματα".

Στόχος μας είναι να καθαρίσουμε τα συστήματα εδώ, και αυτό είναι το μεγάλο έργο για το καλοκαίρι. Είναι πολύ πιο σημαντικό από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος ή ενός κυπέλλου. Προς όποιον ρωτάει αν φεύγουμε από το ισραηλινό μπάσκετ: δεν φεύγουμε. Αλλά σκοπεύω αυτό το καλοκαίρι να αφιερώσω ένα μεγάλο μέρος του ταλέντου και των προσπαθειών μου για να διασφαλίσω ότι όλοι οι σάπιοι, άθλιοι και διεφθαρμένοι άνθρωποι που κατοικούν στο ισραηλινό μπάσκετ δεν θα υπάρχουν πια εκεί.

Ασκείτε κριτική στον Ιτούδη όλο το χρόνο, είναι ένας προπονητής που έχει αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Ο Ιτούδης απέδειξε την αφοσίωσή του στον σύλλογο και τη χώρα μας στη δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπίσει και φυσικά συνεχίζει. Όσον αφορά την ομάδα, θα θέλαμε φυσικά να διατηρήσουμε τους περισσότερους παίκτες και να προσθέσουμε επιπλέον παίκτες».