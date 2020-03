Ο Γιοβέλ Ζούσμαν προσπάθησε να φτάσει στο καλάθι της Αναντολού Εφές και εκεί που πίστεψε πως τα κατάφερε, εμφανίστηκε ο Κρις Σίνγκλετον.

Δείτε το θεαματικό κόψιμο του φόργουορντ της Εφές ο οποίος... κόλλησε τη μπάλα στο ταμπλό.

.@C_SING31 gets finger tips to block the ball onto the back board #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cIYNs4v3NZ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2020