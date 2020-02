H Αρμάνι δοκιμάζεται στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις και ο Κάλεμπ Ταρζέφσκι τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στα μέσα της πρώτης περιόδου.

Δείτε τη φάση

.@OlimpiaMI1936 , @SergioRodriguez tosses it up towards @tkalebckn, who finishes it strongly with a two-handed dunk#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2bHXke78gn

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2020