Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ενημέρωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στις 27 Φεβρουαρίου ωστόσο στη σχετική ανακοίνωση χρησιμοποίησε το ποδοσφαιρικό λογότυπο των «ερυθρόλευκων».

Αμέσως προχώρησε στη σχετική αλλαγή και όπως εξήγησε με χιούμορ «σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι θα ήταν sold out».

Of course that this should be the logo. It would have been a sold out game vs @olympiacosfc as well pic.twitter.com/pFKMXMQlNJ

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) February 20, 2020