Η Μακάμπι έκανε μεγάλο διπλό μέσα στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ και οι φίλαθλοι της τρελάθηκαν.

Ο κόσμος των Ισραηλινών περίμενε την αποστολή στις 4 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο και φώναξε συνθήματα για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο τον οποίο λατρεύει.

Ακούστηκε το «Γιάννης, Γιάννης» και το «σε αγαπώ». Στο Ισραήλ αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά λόγω του Σφαιρόπουλου!

It was 04:24 AM in the airport pic.twitter.com/djlZIdZXxH

