O Νίκος Παπαδογιάννης προσπαθεί να συνέλθει από το αλλόκοτο θρίλερ της Λεμεσού και από τα πέντε θαύματα που έστειλαν όλα τη μπίλια στο κόκκινο.

Πώς το έλεγαν εκείνο το ωραίο ταινιάκι με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο; «Η μία μάχη μετά την άλλη»; Ε, αυτό που είδαμε στη Λεμεσό, και που δεν ήταν δα μπάσκετ όπως το μάθαμε και το αγαπήσαμε, ήταν …το ένα θαύμα μετά το άλλο. Και η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Η τορπίλη του Σάσα Βεζένκοφ από τη σέντρα στην εκπνοή όταν φίλοι και εχθροί κινούσαν για τα αποδυτήρια του «Σπύρος Κυπριανού»; Θαύμα.

Η επική γκάφα του Μαντάρ ακριβώς πριν, όταν ο Ισραηλινός γκαρντ μέτρησε τα τέσσερα δευτερόλεπτα μέσα στο θολωμένο κρανίο του και τα έβγαλε δύο; Θαύμα.

Το λάθος της Μακάμπι μετά από τάιμ-άουτ (με το χρονόμετρο σχεδόν σταματημένο) στο 95-94 της παράτασης, όταν της έφτανε μία ασφαλής επαναφορά για να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα; Θαύμα.

Η τυφλή ασίστ του Φουρνιέ προς την κορυφή της ρακέτας και ακόμα παραέξω όταν ο Γάλλος βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε ένα δάσος χεριών; Θαύμα.

Το «αυτόματο» σουτ του Κόρι Τζόζεφ που έπιασε τη μπάλα και τη μπουμπούνισε με τη μία χωρίς να κατεβάσει τα χέρια ενώ το χρονόμετρο μηδενιζόταν; Θαύμα.

Πέντε στα πέντε θαύματα ο Ολυμπιακός, πέντε στα πέντε τραύματα για τη Μακάμπι, πάνω που πήγαινε να νιώσει σαν στο σπίτι της επί κυπριακού εδάφους. Ε, δεν θα τη λυπηθούμε κιόλας.

Αυτός που αισθανόταν σαν οικοδεσπότης ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Λευκωσία, όπου έβγαζε ταπεινό μεροκάματος ως εμιγκρές του μπάσκετ ο πατέρας του, ο Αλέξανδρος βλέπει στο συρτάρι του το κυπριακό διαβατήριο (το ένα από τα τρία που διαθέτει) και νιώθει ότι έχει ρίζες στη Μεγαλόνησο.

Οι 37 πόντοι του λένε την υπόλοιπη -πέρα από το μιράκολο- αλήθεια, αλλά η ανάλυση των πεπραγμένων του στο ματς είναι πιο Βεζένκοφ και από Βεζένκοφ: οκτώ διαφορετικοί τρόποι για σκοράρισμα, καθήκοντα «έξω από το κουτί» (όπως η δημιουργία στο πικ εντ ρολ), αλλά και δύο τρίποντα στο ξεκίνημα της παράτασης, όπου είχες την αίσθηση ότι θα μπορούσε να βάζει ακόμα και με δεμένα μάτια και χέρια.

Οι Ισραηλινοί τον σημάδεψαν στην άμυνα τις λίγες φορές που αποφάσιζαν να παίξουν κάτι συντεταγμένο και όχι μπάσκετ ενστίκτου, αλλά το ισοζύγιο έβγαινε θετικό σε κάθε περίπτωση. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό δεν ήταν ο Βεζένκοφ, αλλά ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ξέμεινε από καύσιμο στα μισά του αγώνα και βάλθηκε να πασάρει στα χέρια των αντιπάλων, όταν δεν γινόταν κώνος στην άμυνα.

Ο Γουάλας ήταν άποντος στα πρώτα 28 λεπτά, αλλά στο υπόλοιπο του αγώνα έβαλε 18 πόντους λες και έπαιζε δίχως αντίπαλο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποχρεώθηκε να αντικαταστήσει τον Γάλλο λίγο πριν από το φινάλε, αλλά πήρε τάιμ-άουτ για να τον ξαναβάλει όταν είδε τη Μακάμπι να προσπερνάει ξανά.

«Το κράτος είμαι εγώ», λέει σε τέτοιες περιπτώσεις ο Φουρνιέ. Ένα τρίποντο και μία ασίστ αλα φρανσέ αργότερα, ο Ολυμπιακός έφευγε από τη Λεμεσό νικητής, από το ίδιο παράθυρο των αποδυτηρίων απ’ όπου απέδρασε μια δυό φορές τον περασμένο Σεπτέμβρη η Εθνική. Ο Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του Αντετοκούνμπο, είχε όμως έναν πιστό μαθητή του Γκρεγκ Πόποβιτς στη φαρέτρα του.

Ο Κόρι Τζόζεφ γνώριζε καλά από τις μπασκετικές σπουδές του ότι όφειλε να πιάσει θέση στη θέση της «βαλβίδας αποσυμπίεσης» και υποδέχθηκε την ενστικτώδη πάσα του Φουρνιέ σαν έτοιμος από καιρό. To μοναδικό buzzer beater της καριέρας του μέχρι σήμερα, ο Τζόζεφ το είχε βάλει πριν από μία δεκαετία με την Εθνική Καναδά.

Ο Ολυμπιακός κερδίζει (όταν κερδίζει), αλλά θυμίζει κουρασμένο αμάξι που κινείται με τις αναθυμιάσεις. Δεν θα βγει εύκολα η σεζόν αν συνεχίσουν οι δύο σταρ να παίζουν 30-35 λεπτά, πόσο μάλλον τα 40 αποψινά του Βεζένκοφ. Το έλλειμμα ενέργειας ήταν οφθαλμοφανές στις μάχες των ριμπάουντ (43-29), αλλά και στην άμυνα, όπου οι Ισραηλινοί εκτελούσαν μετά την ανάπαυλα ανενόχλητοι.

Η Μακάμπι θύμιζε περισσότερο καρναβάλι παρά ομάδα μπάσκετ, αλλά κόντεψε να πάρει το ματς με μοναδικό όπλο την αθλητικότητα σε βάθος πάγκου. Θα καταφτάσουν ενισχύσεις στο λιμάνι; Θα επιστρέψει ο Ντόρσεϊ; Θα αργήσει ο Μιλουτίνοφ;

Όπως και αν διαβάσει κανείς την εξίσωση, ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενισχύσεις. Η αναμέτρηση της Παρασκευής με τη Ρεάλ θα είναι ένα τεστ πολύ πιο απαιτητικό από το αποψινό. Ιδίως αν ο Βεζένκοφ επιστρέψει στον πλανήτη γη.



Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα, στο δεύτερο ήμισυ του αποψινού Gazz Floor, με τη λήξη του αγώνα Βίρτους-Παναθηναϊκού. Εάν χάσατε το –αφιερωμένο στον Ολυμπιακό- πρώτο μισό της εκπομπής, μπορείτε να το δείτε με χρονοκαθυστέρηση κλικάροντας εδώ . Ώσπου να καταφτάσει το φρέσκο Old School και να φτάσει και η ώρα για το σαββατιάτικο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, κάντε μία χάρη στον εαυτό σας και παρακολουθήστε το προηγούμενο επεισόδιο εδώ , με βασικό ερώτημα: «Μπορούν ΠΑΟΚ και Άρης να κατακτήσουν το πρωτάθλημα;» Το λες και ρητορικό.

VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»