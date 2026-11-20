Ο Νίκος Παπαδογιάννης αναρωτιέται αν τα δυσοίωνα προγνωστικά αυτής της Παρασκευής υποτίμησαν τον Ολυμπιακό ή υπερτίμησαν τη Ρεάλ.

Αυτό πια αγγίζει το όριο του θράσους. Παίρνεις την ομάδα που ηττήθηκε από τη Ρεάλ τον Σεπτέμβριο στο Άμπου Ντάμπι, αφαιρείς τον νέο ηγέτη της (Μοντέρο), αφαιρείς την καλαθομηχανή της (Ντόρσεϊ), αφαιρείς για κάμποση ώρα το πολυεργαλείο της άμυνας (Γουόρντ), αφαιρείς και τον βασικό σέντερ που πάντως δεν είχε παίξει ούτε στο Super Cup (Mιλουτίνοφ) και …κάνεις επίδειξη όπλων μαζικής καταστροφής, εκεί που όλοι θυμούνται το προ τριημέρου χάλι της Λεμεσού και περιμένουν ραψωδία σε απέραντο λευκό.

Πώς γίνεται αυτό; ι ακριβώς συμβαίνει; Υποτιμήσαμε τον Ολυμπιακό όσοι περιμέναμε ντέρμπι ή και διπλό στα Λιόσια ή μήπως υπερτιμήσαμε τη Ρεάλ; Ή και τα δύο ταυτόχρονα; Εάν η «βασίλισσα» επέστρεψε στην Αθήνα για να καταθέσει διαπιστευτήρια αντεπίθεσης μετά το πάθημα του Μαΐου, έφυγε ξεγυμνωμένη και ταπεινωμένη. Όπως έλεγα σε μία παλαιότερη μετάδοση, για κάποια άλλη βερσιόν της ίδιας Ρεάλ, έχει άλλη χάρη να βλέπεις μία βασίλισσα γυμνή.

Το αποψινό σουαρέ ήταν το αριστούργημα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Παρά τις ελλείψεις του, ο Ολυμπιακός έμοιαζε σαν να έπαιζε με δύο παίκτες παραπάνω, όλους ποτισμένους με κηροζίνη. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς φαινόταν δύο κεφάλια ψηλότερος από τον Ταβάρες ενώ είναι δύο κεφάλια κοντύτερος, ο Ντόντα Χολ δεν ήταν χολ αλλά κατάφωτο σαλόνι, ο Εντiάι έφερε στο παρκέ τον οίστρο του Βεζένκοφ όταν πήρε τη θέση του, ο Παπανικολάου ήταν ένας μεσήλικας εικοσιέξι χρονών με σοφία τριανταεξάρη, ο Τζόζεφ μάρκαρε δύο δύο τους πυρηνοκίνητους γκαρντ της Ρεάλ, ο Φουρνιέ χαμογελούσε σαρδόνια κατεβάζοντας τον ρυθμό σε διαβολεμένο ρελαντί, να μη ξέρεις πού να πρωτοκοιτάξεις.

Το τρίποντο του Τζόουνς από τη σέντρα ήταν βγαλμένο από το βιβλίο θαυμάτων της Κύπρου και η ανάπαυλα βρήκε τον Ολυμπιακό στο +17. Για κάθε ισπανικό αιφνιδιασμό μετά από ελληνικό καλάθι, για κάθε επιθετικό ριμπάουντ των Καστιγιάνων, οι «ερυθρόλευκοι» απαντούσαν στις προειδοποιητικές βολές με κανονιές. Με τον Μοντέρο, τον Μιλουτίνοφ, τον Ντόρσεϊ και τον Γουόρντ παροπλισμένους και με τον κουμπαρά σπασμένο προκειμένου να καταφτάσουν ενισχύσεις. Και ήταν μόνο η αρχή. Η διαφορά έμελλε να πλησιάσει τους 30 πόντους. Ναι, στο ριπλέι του περυσινού τελικού!

Με τι θράσος λέγαμε τις προάλλες ότι «ομάδα της χρονιάς» είναι μέχρι τώρα η Βαλένθια, όταν ο ξεσπιτωμένος από τη φυσική έδρα του Ολυμπιακός καμαρώνει στην κορυφή με ρεκόρ 10-3, με επτά δύσκολα ταξίδια στο μέχρι τώρα πρόγραμμά του, με διπλό από το -28 στο παλιό σπίτι του Πέδρο Μαρτίνεθ, και με τόση αντοχή στις κακουχίες; Σύμφωνοι, στη Λεμεσό βρήκε πέντε ή έξι κοκκαλάκια νυχτερίδας μαζεμένα, αλλά ούτε αυτό είναι τυχαίο. Η τύχη του ήταν η ανταμοιβή για την τόλμη με την οποία ακροβατεί στη σπηλιά με τις νυχτερίδες…

«Πρέπει να ελέγξετε τα συναίσθηματά σας», νουθετούσε ο Μπαρτζώκας τους παίκτες του στο +22. Και γιατί, παρακαλώ; Ο Ολυμπιακός μπορεί να θυμίζει κομπιούτερ στις πολ΄λες καλές του μέρες, αλλά είναι ακόμα πιο αποτελεσματικός (και απολαυστικός) όταν συνδυάζει τη φαιά ουσία με αλεγκρία και με jogo bonito, όπως σήμερα.

Αρκεί βέβαια να συμβαδίζουν με το μυαλό τα ποδάρια. Η Ρεάλ μπορεί να ήρθε στην Αθήνα με την αθλητικότητα πετράδι στη βασιλική κορώνα της, αλλά οι γκρίζοι κρόταφοι του 70χρονου Γιουλ και οι σκουριασμένες αρθρώσεις του τυραννόσαυρου Ταβάρες θύμιζαν ότι η νιότη αυτής της ομάδας δεν είναι παρά οφθαλμαπάτη. Το θηριώδες σχήμα του Ολυμπιακού με Εντιάι, Βεζένκοφ, Χολ μαζί έκλεισε τον ορίζοντα και κλείδωσε το ματς, αν και απέμεναν άλλα δέκα λεπτά.

Το γήπεδο των Λιοσίων γέμισε για πρώτη φορά και οι λίγοι που καθυστέρησαν να αναζητήσουν εισιτήριο χτυπούσαν τα κεφάλια τους στον τοίχο για την απρονοησία τους. Σπανίως ανοίγω συζήτηση για την κερκίδα (οποιασδήποτε ομάδας), αλλά αυτή τη φορά θα το κάνω επειδή αξίζουν να επαινεθούν εκείνοι που φιλοτέχνησαν και ύψωσαν πανό για τον ήρωα της αντίστασης, και εν ενεργεία ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού όταν έγινε μάρτυρας («για την πατρίδα και για τα ιδανικά μου»,1948), Νίκο Γόδα.

Του Γιώργου Μπαρτζώκα, που είναι και ο ίδιος γιος ενός άλλου ήρωα της ίδιας περίπου γενιάς, θα του ζεστάθηκαν τα σωθικά εκείνη την ώρα. Ελπίζω, αν και δεν είμαι αφελής για να το πιστέψω, ότι το «no politica» θα κλειδωθεί στο χρονοντούλαπο. Η εποχή μας δεν σηκώνει απάθεια.



Για (πολύ) περισσότερα σας περιμένουμε ευθύς αμέσως με όλη την κομπανία στο Gazz Floor, όπου θα μεταφερθείτε αν κλικάρετε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο. Όσο για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρη, που έρχεται πλησίστιο, ανοίξαμε την αυλαία στο ολόφρεσκο Old School, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»

