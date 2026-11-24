O Νίκος Παπαδογιάννης αναρωτιέται πού το έχει ξαναδεί το αποψινό έργο.

O Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θυμίζει σε τίποτε τον Παναθηναϊκό του Εργκίν Άταμαν, αλλά μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. «Τορπίλη» του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στην εκπνοή στα περυσινά πλέι-οφ, «τορπίλη» του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στην εκπνοή και φέτος. Σαν ριφιφί μέσα από σήραγγα που προϋπήρχε. Φτιαγμένη, βέβαια, από την ίδια σπείρα.

Αυτό που έμοιαζε κακόγουστη φάρσα για τα μάτια των φιλάθλων στην πόλη του Καλατράβα είναι γλυκιά τούρτα με κερασάκι για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που πανηγύρισαν εξ αποστάσεως. H Bαλένθια παραμένει νέα και είναι ωραία, αλλά γεύτηκε τα δόντια των δύο θηρίων από την Ελλάδα μέσα στο πρώτο δίμηνο της σεζόν ακριβώς τη στιγμή που έβαζε τις σαμπάνιες στην κατάψυξη.

Ο Παναθηναϊκός πόνταρε στο «μέγεθος» των παικτών του σε όλες τις θέσεις και παρέταξε θηριώδεις πεντάδες, τόσο στο ξεκίνημα (με Μπόνγκα, Χέις-Ντέιβις να ποστάρουν αδιάκοπα στο «2» και «3»), όσο και αργότερα, όταν έπαιξε με μοναδικό γκαρντ τον απόλυτα αξιόπιστο Τζέριαν Γκραντ.

Ο αυθορμητισμός του αρνητικού Φρανσίσκο δημιουργούσε ανισορροπίες στα μετόπισθεν και έκανε το τριφύλλι να μαραίνεται, αλλά όταν η άμυνα παιζόταν με πέντε εναντίον πέντε ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να μικρύνει το γήπεδο στα μάτια των αντιπάλων και να ελέγχει τον ρυθμό.

Στο πρώτο ήμισυ του αγώνα, ο έλεγχος χάθηκε μόνο για ένα δίλεπτο, όταν τρία απανωτά τρίποντα των Ισπανών σε επιθέσεις 5-6 δευτερολέπτων έγραψαν το 17-10. Ήταν, όμως, οφθαλμαπάτη, αφού τα ηνία έμειναν σε ελληνικά χέρια. Ελληνικά τρόπος του λέγειν, αφού πλην του Ρογκαβόπουλου δεν πάτησε παρκέ άλλος Έλληνας.

Ο Ομπράντοβιτς έδινε στον Τι Τζέι Σορτς χώρο για το σουτ και κρατούσε τους δικούς του παίκτες πίσω, όπως κάνουν όλοι οι προπονητές στην Ευρώπη. Όταν ο Σορτς έγραψε το 46-45 με τρίποντο, στο μυαλό μου κουδούνισαν τα λόγια του …Σπανούλη: «Πότε ξανάβαλε ο Καλάθης τέσσερα τρίποντα;»

Αλλά ο οίστρος των Ισπανών κράτησε -ως συνήθως- ένα σκάρτο τρίλεπτο, αφού ο προπονητής τους άλλαξε μεμιάς όλη την πεντάδα που μετέτρεψε το 36-45 σε 49-45. Ακόμα και τον Μίροτιτς απέσυρε, δηλαδή αυτόν που ξέρει πώς να διαχειριστεί μία οργανωμένη άμυνα. Άλλο που δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός, για να ισορροπήσει το ντέρμπι.

Ο Ομπράντοβιτς έστειλε στο παρκέ σέντερ που απειλούσε από το low post (Λεσόρ), έριξε και τον ξεκούραστο Χουάντσο που φορούσε ακόμη τον μανδύα του Κάουνας και παρέδωσε τη μπαγκέτα στον Κέντρικ Ναν, που την υποδέχθηκε σαν μισοέτοιμος από καιρό. Ήξερε, βέβαια, ότι έπρεπε να κρατήσει και κάτι για το φινάλε.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έγραψε το 62-70 με δύο τρίποντα (μαζί με ένα του Χουάντσο) και απέκτησε το δικαίωμα να μπει στην τελική ευθεία ως βασικό «τριάρι» και πότε πότε «δυάρι». Κάπου εκεί, όμως, χάθηκε η μπάλα. Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν καλύτερο έλεγχο του ρυθμού, αλλά και περισσότερη πρωτοβουλία από τους μεγάλους σκόρερ του.

Τι δουλειά είχε να πάρει ο άτσαλος Γκέρσον Γιαμπουσέλε τρεις διαδοχικές επιθέσεις πάνω στο τεντωμένο σχοινί; Την αμέσως επόμενη την ανέλαβε ο Ρογκαβόπουλος και η παρτίδα πήγε να χαθεί, αφού η Βαλένθια έφτασε στο 83-80 δίνοντας τη μπάλα στα σωστά χέρια. Ο Τι Τζέι Σορτς έβαλε στα 39'' το καλάθι που ονειρευόταν από τον Ιούλιο κιόλας. Και ας μη μπορούσε να σταυρώσει πικ εντ ρολ.

Μέσα στη χαρά τους, οι Ισπανοί λησμόνησαν ότι απέναντί τους είχαν τον φαρμακερό τοξότη της Euroleague. Ο Κέντρικ Ναν όχι μόνο αξιοποίησε με τρίποντο ισοφάρισης τη μοναδική ευκαιρία που πέρασε από τα δάχτυλά του στο φινάλε, αλλά φρόντισε νε εκτελέσει και γρήγορα, έτσι ώστε να μείνει χρόνος στον Παναθηναϊκό για άλλη μία επίθεση.

Βιαστική; Ναι, βιαστική. Αλλά για μία ομάδα με τόσους προικισμένους σκόρερς, ακόμα και 2,5 δευτερόλεπτα μπορεί να αποδειχθούν αρκετά. Ο Χέις-Ντέιβις εξαπέλυσε το σουτ της νίκης από διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα -ταξιδιώτης των επτά θαλασσών ο ίδιος άλλωστε- αλλά το δύσκολο σουτ ήταν αυτό που έβαλε ο Ναν. Όταν το ματς είναι ισόπαλο, η μπάλα φαίνεται πιο ελαφριά.

Κάτι τελευταίο πριν μπω στο στούντιο, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Ο Ομπράντοβιτς άφησε εκτός δωδεκάδας τους Καλαϊτζάκη, Μωραΐτη, ενώ δεν χρησιμοποίησε καθόλου τον Ντίνο Μήτογλου. Χάθηκε ο κόσμος να έμεναν τουλάχιστον οι δύο πρώτοι στην Αθήνα για να προπονηθούν με την Εθνική εν όψει του χωρίς αύριο αγώνα με τη Γεωργία; Ας μην ανοίξω παρόμοια κουβέντα και για τον Ρογκαβόπουλο γιατί θα γίνω κακός και δεν το θέλω.

Οι οπτικοακουστικοί τύποι καλούνται τώρα να κοπιάσουν στο λίβινγκ ρουμ του Gazz Floor, όπου σας περιμένουμε για τα περαιτέρω με Ιωάννη Παπαπέτρου, Παντελή Μπούτσκο και Στέφανο Μακρή, με ανάλυση για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Εθνική ομάδα. Εάν για κάποιον ανεξήγητο λόγο χάσατε το τελευταίο Old School, μπορείτε να το δείτε αναδρομικά ακολουθώντας αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.

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