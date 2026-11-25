Το φετινό επιθετικό ρεσιτάλ στη SUNEL Arena δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ στο ΣΕΦ.

Καμία σχέση με το περσινό εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ δεν έχει μέχρι στιγμής η αναμέτρηση στη SUNEL Arena.

Στο αντίστοιχο περσινό ματς που διεξήχθη στις 31 Οκτωβρίου 2026, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 62-58 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε χαμηλό σκορ με τις δυο ομάδες να είναι ιδιαίτερα άστοχες, ιδίως στην τρίτη περίοδο, όπου το επί μέρους σκορ ήταν 11-4 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην αναμέτρηση της SUNEL Arena έχουν σημειωθεί ήδη 93 πόντοι στο ημίχρονο (49-44), με τις δύο ομάδες να επιδίδονται σε επιθετικό ρεσιτάλ, ενώ αντίστοιχα στο περσινό ματς συνολικά πέτυχαν μαζί 120.

Χαρακτηριστικό είναι ότι Ολυμπιακός και Χάποελ πέρυσι ευστόχησαν σε 7 τρίποντα η καθε μία ομάδα, ενώ τη δεδομένη στιγμή ήδη στην ανάπαυλα έχουν σημειώσει από 6.

Είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να σφίξει την άμυνα του στο δεύτερο ημίχρονο, βασιζόμενος κυρίως στη δεύτερη περίοδο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αισθητά καλύτεροι, δεχόμενοι 15 πόντους, σε σχέση με τους 29 του πρώτου δεκαλέπτου.