Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Το «καυτό» ξεκίνημα του Τζόσεφ
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Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν... καυτός στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, σκοράροντας 14 πόντους
«Σεληνιασμένος» ήταν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Κόρι Τζόσεφ.
Ο Καναδός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της ομάδας του Πειραιά και μπόρεσε να πρωταγωνιστήσει, έχοντας 14 πόντους (1/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα) και 1 κλέψιμο... οδηγώντας τον Ολυμπιακό προς το προβάδισμα.
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What a start for @Cory_Joe ♨️ https://t.co/V8HA4MqoRm— EuroLeague (@EuroLeague) November 25, 2026
@Photo credits: eurokinissi
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