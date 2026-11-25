Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Αποθέωση για ΜακΚίσικ στη SUNEL Arena
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Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρέθηκε στη SUNEL Arena και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
Την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ παρακολουθεί από κοντά ο Σακίλ ΜακΚίσικ.
Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» αποθεώθηκε από τους φίλους των Πειραιωτών, ακούγοντας ρυθμικά το όνομά του, με τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα του κόσμου.
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