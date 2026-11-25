Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν βλέπει από κοντά το ματς του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στη SUNEL Arena με τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε ένα πολύ απαιτητικό ματς για τη Euroleague. Πάντως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είναι στη SUNEL Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Ο διεθνής γκαρντ είναι ακόμα εκτός αποστολής της ομάδα του Μπαρτζώκα. Xθες έκανε την προπόνηση του με την Εθνική Ελλάδος για τους αγώνες απέναντι στην Γεωργία (26/11) και στην Ισπανία (29/11).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποδέχεται την Πέμπτη την Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.