Nτόρσεϊ: Δεν είναι στη SUNEL Arena στο Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στη SUNEL Arena με τη Χάποελ Τελ Αβίβ σε ένα πολύ απαιτητικό ματς για τη Euroleague. Πάντως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είναι στη SUNEL Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
Ο διεθνής γκαρντ είναι ακόμα εκτός αποστολής της ομάδα του Μπαρτζώκα. Xθες έκανε την προπόνηση του με την Εθνική Ελλάδος για τους αγώνες απέναντι στην Γεωργία (26/11) και στην Ισπανία (29/11).
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποδέχεται την Πέμπτη την Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.
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