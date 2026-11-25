Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 83-77 για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Σέιβον Σιλντς που ευστόχησε σε επτά τρίποντα!

Με τον Σέιβον Σιλντς να είναι... καυτός με 26 πόντους (2/4 δίποντα, 7/12 τρίποντα!, 1/1 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, η Φενέρμπαχτσε απέδρασε από την έδρα της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 83-77.

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε: Η εξέλιξη του αγώνα

Παρά το ισορροπημένο ξεκίνημα των δύο ομάδων στην αναμέτρηση, η Μπαρτσελόνα ανέβασε ρυθμούς στην επίθεσή της προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και μπόρεσε να σκοράρει 28 πόντους, εκμεταλλευόμενη τα πέντε λάθη των φιλοξενούμενων (28-21, 10').

Ένα σερί (10-0) της Φενέρμπαχτσε στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, έδωσαν το προβάδισμα στην ομάδα του Σάρας (28-31, 13').

Προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου οι δύο ομάδες ανέβασαν το επίπεδο της ενέργειάς τους και πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, με τον Ρόμπινσον να δίνει +4 στην Μπαρτσελόνα (40-36, 16'), ευστοχώντας σε εντυπωσιακό καλάθι. Το πρώτο μέρος έκλεισε με τους Ισπανούς να έχουν... αέρα έξι πόντων (45-39, 20'), με τον Μινάγια να ευστοχεί σε τρελό... τρίποντο.

Μετά την ανάπαυλα ο Μάρτιν με τρίποντο έδωσε +8 στην Μπαρτσελόνα (48-39, 23'), ενώ λίγο αργότερα ο Νιούνιες διαμόρφωσε το (50-41, 24').

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την αστοχία των Τούρκων και να ευστοχούν στο μπροστινό μέρος του παρκέ, παίρνοντας απόσταση 12 πόντων (59-47, 28'). Η ομάδα του Γιασικεβίτιους μείωσε στους οκτώ (61-53, 30'), στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ένα γρήγορο (9-0) της Φενέρμαχτσε στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου και με πρωταγωνιστή τον Σίλντς, έκαναν το ματς «θρίλερ», φέροντας το ματς στους τρεις πόντους (61-59, 32'). Το... σόου του Σιλντς δεν σταμάτησε με τον ίδιο να βάζει μπροστά την ομάδα του (62-65, 33'), ευστοχώντας σε άλλα δύο σερί τρίποντα, φτάνοντας τους 22π. και τα 6 εύστοχα!

Η Φενέρμπαχτσε υπέπεσε σε συνεχόμενα λάθη στην επίθεσή της, με τους γηπεδούχους να το εκμεταλλεύονται και να κάνουν το (69-71, 38'). Ο Σιλβντς έκανε το (71-74), ενώ λίγο αργότερα ο Πάουελ διαμόρφωσε το (72-76), έπειτα από δύο εύστοχες βολές.

Η Μπάρτσελόνα μείωσε με τον Ομούντε (74-76), 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ο Λάρκιν στη συνέχεια έδωσε εκ νέου... αέρα τέσσερις πόντους στην ομάδα του (74-78), 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπριθουέλα αστόχησε σε τρίποντο και ο Χόρτον-Τάκερ φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη για τη Φενέρμπαχτσε. Ο Μάρτιν ευστόχησε σε τρίποντο (77-80), 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Φενέρ έκανε την επαναφορά ο Χόρτον-Τάκερ κάρφωσε και «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 45-39, 61-53, 77-83