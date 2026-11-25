Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ζεράρ Σολέ, ο Τζαμπάρι Πάρκερ είναι πολύ κοντά στην Κίνα και συγκεκριμένα στους Σενζέν Λέοπαρντς.

Γίνεται «Κινέζος» ο Τζαμπάρι Πάρκερ, σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο! Παρά τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο παίκτης είναι κοντά στην Μπασκόνια, όπως όλα δείχνουν ο έμπειρος αθλητής θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα, για λογαριασμό των Σενζέν Λέοπαρντς.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο άλλοτε παίκτης των Μπαρτσελόνα και Παρτίζαν, μεταξύ άλλων, δε θα επιστρέψει στην ACB και θα αλλάξει όχι μόνο χώρα αλλά και ήπειρο.

Να σημειωθεί ότι ο 31χρονος φόργουορντ με πλούσια θητεία στον μαγικό κόσμο του NBA, κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από την Παρτίζαν. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της χρονιάς στην Μπανταλόνα, όπου πραγματοποίησε παραγωγικές εμφανίσεις με 12.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο στη Liga Endesa, καθώς και 16.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ στο BCL.