ΠΑΟΚ: Μπαίνει στο προπονητικό του κέντρο!
Μετά τη νίκη στο ντέρμπι επί του Άρη, ο Αντρέα Τρινκιέρι, έδωσε μια ολιγοήμερη άδεια στους παίκτες του, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις την προσεχή Παρασκευή (27/11).
Μια επιστροφή όπως που σηματοδοτεί τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, αφού η προπόνηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο που είναι πλέον έτοιμο από όλες τις πλευρές!
Οπως αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη σχετική ενημέρωση της... "Μετά από το απαραίτητο ρεπό, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να επιστρέψουν αυτή την Παρασκευή στο γήπεδο, με ένα ξεχωριστό ραντεβού: την πρώτη τους προπόνηση στο νέο, υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο της ομάδας!
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Ένα έργο που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιδιαίτερα σημαντική καθημερινότητά της".
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