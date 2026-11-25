Η επιστροφή της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι σηματοδοτεί τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, που μπαίνει στο προπονητικό του κέντρο.

Μετά τη νίκη στο ντέρμπι επί του Άρη, ο Αντρέα Τρινκιέρι, έδωσε μια ολιγοήμερη άδεια στους παίκτες του, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις την προσεχή Παρασκευή (27/11).

Μια επιστροφή όπως που σηματοδοτεί τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, αφού η προπόνηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο που είναι πλέον έτοιμο από όλες τις πλευρές!

Οπως αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη σχετική ενημέρωση της... "Μετά από το απαραίτητο ρεπό, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να επιστρέψουν αυτή την Παρασκευή στο γήπεδο, με ένα ξεχωριστό ραντεβού: την πρώτη τους προπόνηση στο νέο, υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο της ομάδας!

Ένα έργο που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιδιαίτερα σημαντική καθημερινότητά της".