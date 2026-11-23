Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ψηλά στη λίστα του τον Τζάστιν Άντερσον, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένονται εξελίξεις.

Ο Αμερικανός, ο οποίος απουσίασε από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου εξαιτίας τραυματισμού, έχει επιστρέψει εδώ και μερικές εβδομάδες, ωστόσο δε βρίσκεται στα πλάνα του Τσάβι Πασκουάλ.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο χθεσινό ντέρμπι της ABA League απέναντι στην Παρτίζαν, όπου η Ντουμπάι γνώρισε την ήττα με 78-76, ο Αμερικανός έμεινε και πάλι εκτός δωδεκάδας. Η μοναδική του φετινή παρουσία σε αγώνα καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου, κόντρα στη Μέγκα, όταν αγωνίστηκε για 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, στο πλαίσιο της σταδιακής επιστροφής του στη δράση, μετά την απουσία του, ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιον αγώνα της Euroleague.

Το προηγούμενο διάστημα, η Ντουμπάι προχώρησε σε διάφορες αλλαγές στο ρόστερ της. Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Καμένιας στην Μπασκόνια, την αποχώρηση του Αμπάς, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στη Βίρτους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την περιφέρειά της με την προσθήκη του Χουέρτας από την Τενερίφη. Πλέον, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το τοπίο γύρω από το μέλλον του Άντερσον.