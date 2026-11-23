Ο Ντζάναν Μούσα εξαπέλυσε «βολές» κατά του Εργκίν Άταμαν, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό από την κοινή τους παρουσία στην Εφές που τον είχε πικράνει.

Ο Ντζάναν Μούσα φιλοξενήθηκε στο νέο επεισόδιο του X&O’s Chat και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην παρουσία του στην Αναντολού Εφές, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Εργκίν Άταμαν και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την περίπτωσή του.

Ο Βόσνιος γκαρντ δεν έκρυψε την πικρία του για όσα έζησε στην τουρκική ομάδα, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως φαίνεται, του έχει μείνει αξέχαστο.

Αναλυτικά

«Η εμπειρία μου από τη συνεργασία μου με τον Εργκίν Άταμαν στην Αναντολού Εφές δεν ξέρω πώς να το θέσω διπλωματικά, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα. Γιατί την πρώτη μου μέρα εκεί, έκανα check-in στο ξενοδοχείο. Έλειπαν εκτός έδρας για έναν αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος. Επέστρεφαν την επόμενη μέρα και φυσικά πήγα να συστηθώ. Είπα: "Χάρηκα, είμαι ο Ντζάναν" και εκείνος είπε: "Χάρηκα, είμαι ο Εργκίν. Εδώ θα έχεις καλύτερες συνθήκες απ’ ό,τι είχες στο NBA". Αυτή ήταν η πρώτη του ατάκα. Οπότε ούτε "καλώς ήρθες", ούτε "πώς ήταν το ταξίδι σου;"… Τίποτα. "Θα είσαι καλύτερα εδώ, πίστεψέ με". Και είπα: "Εντάξει". Λες και εκεί όλα ήταν τέλεια.

Έκανα μερικά καλά παιχνίδια στο τουρκικό πρωτάθλημα, αλλά για να μην τα πολυλογώ, έπαιξα συνολικά επτά λεπτά σε όλη τη σεζόν στην Euroleague. Επτά λεπτά. Ακόμα κι αν έπαιζα μόνο στο "garbage time", θα ήταν περισσότερα από αυτά. Και μετά συνέβη ξανά κάτι παρόμοιο: πήγαιναν στο Final Four και στις media days.

Το προηγούμενο βράδυ, έγινε πάλι το ίδιο πράγμα με ενημέρωσε: "Δεν θα έρθεις στο Final Four". Το είχα αναφέρει αυτό και σε μια συνέντευξη. Το πιστεύεις, μέχρι και το προσωπικό καθαριότητας πήγαινε στο Final Four, αλλά εμένα δεν με έπαιρναν μαζί. Το έβλεπα από την τηλεόραση. Και όποιος είχε έστω και την παραμικρή σχέση με την Εφές είχε πάει εκεί. Ουάου.

Οπότε δεν νομίζω ότι το μπάσκετ παίζει πραγματικά ρόλο για μένα όσον αφορά την Εφές. Ήταν κάτι άλλο. Όπως είπα, εκτός γηπέδου προσπαθώ να είμαι φυσιολογικός, προσιτός, κάποιος με τον οποίο μπορούν να μιλήσουν όλοι, αλλά μέσα στο γήπεδο ίσως αυτό ενοχλεί κάποιους, γιατί στο παρκέ το μόνο που με νοιάζει είναι η νίκη, όπως είπες. Ίσως αυτό ήταν που του μπήκε στο μάτι μέσα στο γήπεδο είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν ήταν κάτι εκτός γηπέδου. Αλλά τι να κάνεις; Ήταν ένα καλό κεφάλαιο στη ζωή μου. Τελικά, δεν κράτησε πολύ. Και μετά πάτησα ξανά το κουμπί της... επανεκκίνησης».