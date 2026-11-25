Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη SUNEL Arena (25/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι με νίκη θα φτάσουν στο 11-3 και θα είναι μόνοι πρώτοι στην κατάταξη, μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια.

Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι που δεν είναι και στην καλύτερη αγωνιστική τους κατάσταση στοχεύουν στην όγδοη νίκη τους στον θεσμό. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.