Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Πού θα δείτε τον αγώνα
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στη SUNEL Arena (25/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι με νίκη θα φτάσουν στο 11-3 και θα είναι μόνοι πρώτοι στην κατάταξη, μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια.
Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι που δεν είναι και στην καλύτερη αγωνιστική τους κατάσταση στοχεύουν στην όγδοη νίκη τους στον θεσμό. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.