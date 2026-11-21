Ο Νίκος Παπαδογιάννης ελπίζει ότι ο Νικ Καλάθης κράτησε και κάτι για την Εθνική.



Η εύκολη ανάγνωση του πρώτου ντέρμπι της νέας εποχής είναι ότι η ομάδα που εκτελεί 18/36 τρίποντα και τα γαρνίρει με 15 επιθετικά ριμπάουντ δεν χάνει ποτέ, πουθενά και από κανέναν. Σύμφωνοι. Αλλά τα 18 τρίποντα (πόσο μάλλον τα 15 επιθετικά ριμπάουντ) δεν ήταν προϊόν συναστρίας ούτε κάποιου σατανικού βουντού που μισεί το κίτρινο και λατρεύει το μαύρο.

Το ροζ φύλλο κατέληξε στο αποδυτήριο της ομάδας που εμφανίστηκε στο γήπεδο άψογα προετοιμασμένη, που χτύπησε τον αντίπαλο στην καρωτίδα και που είχε στο πλευρό της την άυλη αλλά ουρανομήκη χείρα βοηθείας από τον έκτο παίκτη. Tα εύστοχα σουτ ήταν σχεδόν όλα ελεύθερα, προϊόντα άψογης κυκλοφορίας και στόχευσης.

Μήπως δεν ήξερε ο αντίπαλος ότι κινδύνευε από τέτοιου είδους ομοβροντία; Τι ακριβώς περίμενε, πάσες στον Μοτιεγιούνας που δεν έπαιζε; Ή μήπως τα επιθετικά ριμπάουντ κερδήθηκαν κατά τύχη; Όχι. Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος σε όλα και δημιούργησε τη δική του τύχη. Βρήκε το κοκκαλάκι της νυχτερίδας επειδή είχε μυαλό καθαρό και γνώριζε πού να το αναζητήσει.

Ας μη λησμονούμε τα δεδομένα με τα οποία ξεκίνησε το σουαρέ. Ο Άρης εμφανίστηκε σχεδόν πλήρης, σχεδόν ξεκούραστος και με τα φτερά που του χάριζαν οι εκκωφαντικές νίκες επί των νότιων «αιωνίων», ενώ ο ΠΑΟΚ προερχόταν από δύσκολο ταξίδι, είχε χάσει το λαμπρότερο αστέρι του και είχε έναν παίκτη κλειδί αμφίβολο λόγω τραυματισμού.

Τη διαφορά, όμως, την έκανε η Πυλαία. Όσοι από τους παίκτες του Σπανούλη δεν είχαν καταλάβει πόσο πλεονέκτημα είναι στην Ελλάδα (και ιδίως στη Θεσσαλονίκη) το πλεονέκτημα έδρας έπεσαν από τα σύννεφα και γκρεμοτσακίστηκαν. Ποιος έχει σειρά να το γευτεί και ενδεχομένως να σπάσει τα μούτρα του;

Ο Παναθηναϊκός θα επισκεφτεί την Πυλαία αμέσως μετά από τα Χριστούγεννα, ενώ η πρώτη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με τον πρωταθλητή Ευρώπης θα διεξαχθεί στα Λιόσια στις 13 Δεκεμβρίου δύο μέρες μετά από ευρωπαϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού και θα βρει τον «Δικέφαλο» πρώτο, αήττητο και σε διαρκή υψηλή πτήση. Ίσως και ενισχυμένο, αφού το παχύ πορτοφόλι του Τέλη Μυστακίδη έχει βγει στην αγορά.

«Όποιος κερδίσει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρη θα κατακτήσει το πρωτάθλημα», ήταν ο χρησμός μας με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη στο προχθεσινό Old School. Και δεν είδα κάτι απόψε που να με κάνει να αλλάξω την προφητεία.

Ναι, ξέρω πόσο μακρύς και ανηφορικός είναι ο δρόμος, ξέρω όμως και τι γράφει ο αδιάψευστος μάρτυς που λέγεται βαθμολογία. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι φιγουράρει στο +3 σε σχέση με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και στο +2 επί του Άρη, με μπόνους τους 22 πόντους για πιθανή ισοβαθμία. Δεν ανατρέπεται εύκολα αυτό το αβαντάζ.

Υπενθυμίζω ότι οι ημιτελικοί των πλέι-οφ κρίνονται όχι στις 3 νίκες, αλλά στις 2, πάει να πει ότι το αουτσάιντερ έχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα. Επισημαίνω, επίσης, ότι η Euroleague θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου, ενώ oι τελικοί του Eurocup θα διεξαχθούν ένα μήνα νωρίτερα. Ποιος τολμάει σήμερα να ποντάρει τις εγχώριας κατανάλωσης μάρκες του στο κόκκινο και στο πράσινο;

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε επίθεση σαν να μην έβλεπε κανέναν αντίπαλο στο γήπεδο, όχι μόνο με τα τρίποντα, αλλά και με το inside game, ιδίως όταν ο Άρης πλησίασε σε απόσταση επαφής. Οι 8 σερί πόντοι των Γκρέι, Μουρ αμέσως μετά το 42-40 έγραψαν σερί 8-0 και αποκατέστησαν τις ανισόρροπες ισορροπίες του αγώνα.

Για όλα φρόντιζε ο φαλακρός επιστήμονας του παρκέ: 12 πόντοι, 8 ασίστ, 8 ριμπάουντ, ελπίζω να κράτησε και κάτι για την Εθνική. Στο ΟΑΚΑ πανηγύριζαν όταν είδαν την πλάτη του Νικ Καλάθη, λες και είχαν καλύτερους. Ήδη από το καλοκαίρι του 2020 τον θεωρούσαν ξοφλημένο.

«Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας», ομολόγησε ο Βασίλης Σπανούλης. «Παίξαμε χωρίς υπομονή και ήμασταν πολύ κακοί στην άμυνα». Αυτό που φοβόταν και ενδόμυχα γνώριζε ο προπονητής του Άρη (και μαζί του όλες οι παλιοσειρές) έγινε πραγματικότητα στο μπαρουτοκαπνισμένο παρκέ της Πυλαίας. Οι άμαθοι παίκτες του ζαλίστηκαν από την οσμή του μπαρουτιού και το σκάφος βυθίστηκε αύτανδρο, αφού δεν άντεχε τόσες τρύπες.

Εκτός ίσως από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που γνωρίζει αυτά τα κατατόπια από την καλή και από την ανάποδη, όλοι οι άλλοι πνίγηκαν. Εικοσιπέντε πόντους κάτω η επίθεση, εικοσιπέντε πόντους πάνω η άμυνα, όλα λάθος. Ο Άρης δεν είχε πάρα πολλά να χάσει από αυτό το ντέρμπι, αλλά στο τέλος έχασε περισσότερα απ’ όσα του περίσσευαν.