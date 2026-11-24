Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στη Media Day της Βαλένθια ενόψει της σημερινής αναμέτρησης (24/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) των «Νυχτερίδων» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Πολλά και ενδιαφέροντα είχε να πει ο Τι Τζέι Σορτς στη Media Day της Βαλένθια, η οποία υποδέχεται σήμερα (24/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) τον Παναθηναϊκό στην Ιβηρική Χερσόνησο για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Ο πρώην παίκτης του Τριφυλλιού, που διανύει ασύλληπτη σεζόν με τις «Νυχτερίδες», μίλησε εκτενώς για τη θητεία του στην Ελλάδα και το τι πήγε στραβά αλλά και για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, που έχει ανοίξει με τους καλύτερους οιωνούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς:

Για τη ζωή του στη Βαλένθια:

«Η ζωή εδώ είναι ωραία. Προφανώς, η ομάδα παίζει πολύ καλά αυτή την περίοδο, όπως και εγώ σε ατομικό επίπεδο. Έχουμε βρει έναν καλό ρυθμό και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και απόψε».

Για την αυτοπεποίθησή του τη φετινή σεζόν:

«Νιώθω τρομερή αυτοπεποίθηση. Ξεκίνησα τη χρονιά με το δεξί και τώρα θέλω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει».

Για το αν ο Τι Τζέι Σορτς της Παρί έχει επιστρέψει:

«Δεν θα έλεγα ότι επέστρεψε ο Τι Τζέι Σορτς της Παρί. Αυτός είναι ένας μεγαλύτερος ηλικιακά και ανανεωμένος Τι Τζέι Σορτς. Η εκδοχή του εαυτού μου στην Παρί ανήκει στο παρελθόν. Τώρα προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου, τον δρόμο μου και να κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι επιτυχημένος στο παρκέ».

Για το τι έχει αλλάξει σε εκείνον σε σχέση με την περσινή σεζόν:

«Η νοοτροπία μου και το γεγονός ότι βρίσκομαι σε έναν ρόλο στον οποίο μπορώ να διαπρέψω και να είμαι ο εαυτός μου. Οι προπονητές εδώ με εμπιστεύονται πολύ, όπως και οι συμπαίκτες μου. Προφανώς, εμπιστεύομαι κι εγώ τον εαυτό μου. Το ζητούμενο πλέον είναι να εμπιστευτώ τη δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα καλοκαίρια, και να τη δείχνω κάθε φορά που βρίσκομαι στο παρκέ».

Για το τι πήγε στραβά πέρυσι στον Παναθηναϊκό:

«Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που θα κρίνετε εσείς. Για εμένα το θέμα είναι να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Γνωρίζω τα πράγματα που έπρεπε να διορθώσω στη νοοτροπία μου και στο παιχνίδι μου. Όταν ήρθα εδώ, ξεκίνησα από το μηδέν. Είναι μια νέα αρχή. Τώρα προσπαθώ, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είμαι επιτυχημένος όταν βρίσκομαι στο παρκέ».

Για το αν έχει έξτρα κίνητρο απέναντι στην πρώην ομάδα του:

«Κάθε φορά που αντιμετωπίζεις μια πρώην ομάδα σου, αν πεις ότι δεν έχεις έξτρα κίνητρο, μάλλον λες ψέματα. Βλέπεις πολλά γνώριμα πρόσωπα, πολλούς πρώην συμπαίκτες σου. Έχεις δώσει πολλές μάχες μαζί τους στις προπονήσεις, έχεις κάνει πολλές συζητήσεις, έχεις περάσει αρκετό χρόνο μαζί τους εκτός παρκέ. Προφανώς, τώρα που τους αντιμετωπίζω, θέλω οπωσδήποτε να κερδίσω. Παραμένει ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά υπάρχει λίγο παραπάνω κίνητρο, λίγη παραπάνω φλόγα για να βγω εκεί έξω, να αποδώσω καλά και, ελπίζω, να βοηθήσω την ομάδα μου να πάρει τη νίκη».

Για την επικοινωνία με τους πρώην συμπαίκτες του και την ανυπομονησία του για την επιστροφή στην Αθήνα:

«Σίγουρα ανυπομονούσα για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, όμως, ότι ανυπομονώ ακόμα περισσότερο να επιστρέψω στην Αθήνα, να δω περισσότερα γνώριμα πρόσωπα σε ένα μέρος στο οποίο πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο. Έχω μιλήσει με πολλά από τα παιδιά, είμαι σε επικοινωνία με τον Τζέριαν και χθες φιλοξένησα τον Νάιτζελ και τον Ρόκα στο σπίτι μου. Ήταν ωραίο που μπορέσαμε να μιλήσουμε, να περάσουμε χρόνο μαζί και να μάθουμε τα νέα ο ένας του άλλου, γιατί πλέον δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλεπόμαστε τόσο συχνά. Κάποια από τα παιδιά είχαν έρθει και στον γάμο μου το καλοκαίρι. Ήταν υπέροχο που είδα ξανά γνώριμα πρόσωπα, αλλά τώρα προέχει το μπάσκετ και η συγκέντρωση στο παιχνίδι».

Για το αν θα ήθελε να είχε ολοκληρωθεί διαφορετικά το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού:

«Όχι, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ευχόμουν κάτι διαφορετικό. Τα πράγματα έγιναν όπως ήταν γραφτό να γίνουν. Πιστεύω βαθιά στον Θεό και ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή, τον δικό του μαραθώνιο, όπως συνηθίζω να λέω. Για εμένα ήταν ένα ακόμα βήμα στην καριέρα μου και μια εμπειρία από την οποία έμαθα πολλά. Ήταν κάτι που θα με βοηθούσε να εξελιχθώ στον παίκτη που είμαι σήμερα. Είμαι ευγνώμων για εκείνο το κεφάλαιο, είμαι ευγνώμων για την εμπειρία που είχα την ευκαιρία να ζήσω. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στη Βαλένθια και ελπίζω να συνεχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια».

Για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι και να μη συνεχίσει υπό τις οδηγίες ενός διαφορετικού προπονητή:

«Όλα έγιναν μετά το τέλος της σεζόν. Μέχρι τότε, όπως πάντα, ήμουν συγκεντρωμένος στο να ολοκληρώσω τη χρονιά και σε όσα μπορούσα να ελέγξω όσο βρισκόμουν στον Παναθηναϊκό. Αυτό σήμαινε να ολοκληρώσω τη σειρά των πλέι οφ, η οποία έφτασε στα πέντε παιχνίδια. Στη συνέχεια, επικοινώνησα με τον ατζέντη μου, συζητήσαμε τις επιλογές που είχαμε και κινηθήκαμε προς την κατεύθυνση που θεωρήσαμε καλύτερη για το επόμενο βήμα της καριέρας μου».

Για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και τα «κλειδιά» της νίκης:

«Πρόκειται για μια ομάδα με γνώριμα πρόσωπα, αλλά και με πολλά νέα. Έχουν προσθέσει πολύ ταλέντο με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, τον Μπράνκου Μπάντιο και αρκετούς νέους παίκτες. Φυσικά, υπάρχουν και παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πρόσθεσαν και τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Γνωρίζουμε ότι διαθέτουν πολύ ταλέντο και ότι οποιοσδήποτε από αυτούς μπορεί να βρει ρυθμό. Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα να επικεντρωθούμε σε έναν παίκτη, γιατί είναι δύσκολο να σταματήσεις οποιονδήποτε από αυτούς. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ομαδικό κομμάτι και στο τι θα κάνουμε για να φέρουμε το παιχνίδι στα δικά μας μέτρα, αντί στα δικά τους».

Για τις διαφορές που εντοπίζει στον φετινό Παναθηναϊκό μέσα από το scouting:

«Νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το επίπεδο του ταλέντου. Η ικανότητά τους να βάζουν σουτ, το γεγονός ότι οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να παρεκκλίνει από ένα σχεδιασμένο σύστημα και να δημιουργήσει είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον συμπαίκτη του. Επίσης, υπάρχει το επίπεδο του physicality, καθώς διαθέτουν πολλά μεγάλα κορμιά. Νομίζω ότι στο τελευταίο παιχνίδι είδα μια πεντάδα με τον Ίζακ Μπόνγκα στο “2”, τον Νάιτζελ στο “3”, τον Γιαμπουσέλε στο “4” και τον Φαλ ή τον Λεσόρ στο “5”. Έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τέτοιες πανύψηλες πεντάδες, με τις οποίες μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους και τη σωματική τους υπεροχή. Για εμάς το ζητούμενο θα είναι να διατηρήσουμε την ταχύτητά μας, να παίξουμε γρήγορα και να επιβάλουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό πριν από το τέλος της περσινής σεζόν:

«Οι φήμες είναι φήμες. Δεν είναι δική μου δουλειά να τις κρίνω. Κυκλοφορούν πολλές φήμες κατά τη διάρκεια μιας σεζόν. Για εμένα το σημαντικό είναι να είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν και στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι κάθε φορά. Εκείνη την περίοδο ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήμουν συγκεντρωμένος στο να ολοκληρώσω τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια, όπως είπα προηγουμένως, επικοινώνησα με τον ατζέντη μου για να δούμε ποια θα ήταν τα καλύτερα επόμενα βήματα».

Για το αν αισθάνεται πως η φετινή σεζόν είναι μια χρονιά εκδίκησης για τον ίδιο:

«Ναι, σε έναν βαθμό. Αισθάνομαι ότι είναι μια χρονιά εκδίκησης, αλλά θεωρώ πως κάθε φορά που πατάω στο παρκέ προσπαθώ να αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ, να κάνω το καλύτερο δυνατό. Είτε πρόκειται για τη φετινή σεζόν είτε για την περσινή είτε για την προπέρσινη, προσπαθώ πάντα να δείχνω το καλύτερό μου πρόσωπο και να είμαι ο καλύτερος μπασκετμπολίστας που μπορώ να είμαι. Όσο για το τι θα συμβεί στο τέλος της σεζόν, αυτό θα το αποφασίσουν όσοι ψηφίζουν, οι φίλαθλοι και οι συνάδελφοί μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελέγχω όσα περνούν από το χέρι μου και να είμαι συγκεντρωμένος στο να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όταν βρίσκομαι στο παρκέ».

Για την περσινή σεζόν υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν:

«Υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές εμπειρίες από τις οποίες έμαθα. Όπως είπα, όμως, είναι πλέον ένα κλειστό κεφάλαιο και δεν θέλω να μιλάω ιδιαίτερα για αυτό. Για εμένα ήταν μια εμπειρία από την οποία πήρα μαθήματα. Τώρα έχω τη δυνατότητα να μπω με ανανεωμένη νοοτροπία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μου, εδώ στη Βαλένθια».

Για τις διαφορές μεταξύ του Εργκίν Αταμάν και του Τσάβι Άλμπερτ:

«Πρόκειται για δύο διαφορετικά στιλ προπονητών, οπότε δεν ξέρω αν μπορείς πραγματικά να τους συγκρίνεις. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά του Τσάβι ως πρώτου προπονητή και θεωρώ ότι θα ήταν άδικο ακόμα και να μπω στη διαδικασία να τους συγκρίνω. Από τη μία υπάρχει ο Αταμάν, που βρίσκεται στον χώρο εδώ και πολλά χρόνια και έχει κατακτήσει τίτλους, και από την άλλη ο Τσάβι, που τώρα βρίσκει τον δικό του ρόλο. Είναι πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Η φιλοσοφία του Τσάβι, όμως, είναι να παίζω γρήγορα, να παίζω ελεύθερα, να είμαι ουσιαστικά ο εαυτός μου και να βοηθάω την ομάδα να ακολουθήσει τον δικό μου ρυθμό. Αυτό μου ζητάει καθημερινά και αυτό προσπαθώ να κάνω».

Για το αν αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση υπό τις οδηγίες του Τσάβι Άλμπερτ:

«Σίγουρα αισθάνομαι αυτοπεποίθηση παίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα έλεγα ότι έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πάντα έχω αυτοπεποίθηση όταν βρίσκομαι στο παρκέ. Απλώς προσπαθώ, όπως είπα, να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου κάθε φορά που αγωνίζομαι».

Για το αν το 2026, με όσα συνέβησαν στον Παναθηναϊκό, τη μεταγραφή στη Βαλένθια, τις εμφανίσεις επιπέδου MVP και τον γάμο του, ήταν η πιο «τρελή» χρονιά της καριέρας του:

«Ναι, θα έλεγα ότι ήταν ίσως μια πολύ τρελή χρονιά για εμένα. Νέες εμπειρίες στο μπάσκετ, εντελώς νέες εμπειρίες στη ζωή μου. Πιθανότατα είναι ένα κεφάλαιο της καριέρας μου που θα θυμάμαι περισσότερο από κάθε άλλο, όταν όλα θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχω σταματήσει να παίζω μπάσκετ. Είναι μια περίοδος για την οποία αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους.

Πολλοί άνθρωποι μου έστελναν μηνύματα, με ενθάρρυναν να συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου, να συνεχίσω να χαμογελάω, γιατί ξέρω ότι όταν το κάνω αυτό, δίνω έμπνευση σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Όποτε καταφέρνω να το κάνω, αισθάνομαι ότι έχω εκπληρώσει την αποστολή μου.

Θέλω, λοιπόν, να πω ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που εξακολουθούν να πιστεύουν σε εμένα και να με στηρίζουν. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα που με στηρίζουν. Έχω εξαιρετικές σχέσεις εκεί. Εγώ και η σύζυγός μου λατρέψαμε την περίοδο που ζήσαμε στην Αθήνα. Τώρα βρισκόμαστε εδώ, στη Βαλένθια, στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας, και είμαστε έτοιμοι για την αποψινή μάχη».